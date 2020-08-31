Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, в которой рассказывается, как защитные маски влияют на дыхание, почему люди дышат неправильно даже без них и какие есть простые упражнения для тренировки лёгких, которые помогут в борьбе с коронавирусом.

Автор колонки: Джейн Э. Броуди, The New York Times.

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«Даже не используя защитные маски, многие люди дышат таким образом, что ставят под угрозу своё здоровье.

Способность нормально дышать стала общей проблемой: начиная с первых сообщений о затруднениях дыхания у людей, заразившихся COVID-19, и заканчивая практикой, когда люди просто носят защитные маски, чтобы ограничить риск заражения или непреднамеренной передачи вируса.

Некоторых людей беспокоит, достаточно ли мы получаем кислорода для адекватного снабжения им наших мышц, органов и особенно мозга? Не мешают ли маски, которые мы носим, нашему дыханию?

Когда я гуляю и езжу на велосипеде по моему району в Бруклине (один из пяти муниципалитетов, составляющих Нью-Йорк — от автора перевода), я вижу много людей, у которых маски находятся под подбородком и которые натягивают их на нос и рот только тогда, когда собираются пройти мимо другого человека. Поверьте мне, я понимаю людей и сочувствую им в этой ситуации. Ходить по городу, когда у вас половина лица находится под слоями ткани, неопрена или другого защитного покрытия — это непривлекательно и некомфортно, тем более когда жарко.

Особенно сложно людям, которым приходится носить маски в течение всего рабочего дня, а также людям с хроническими респираторными проблемами и с плохим слухом. Последние теперь изо всех сил пытаются участвовать в разговорах, приглушённых маской, без дополнительной помощи с использованием чтения по губам.

Увы, но это факт, с которым нам, скорее всего, придётся мириться ещё много месяцев, возможно, даже лет, пока не будет разработана и широко применена эффективная вакцина против этого смертельного вируса.

Тем не менее существуют способы сохранить и даже улучшить здоровье органов дыхания, соблюдая важные рекомендации по ношению масок, выпущенные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (англ. CDC — от автора перевода) для сдерживания распространения COVID-19.

Но сначала мы все могли бы извлечь выгоду из лучшего понимания функций организма, на которые большинство из нас долгое время не обращало особого внимания, считая их само собой разумеющимися, и узнать, как максимизировать их эффективность и пользу для поддержания здоровья.

Основываясь на исследовании, которое я провёл для этой колонки, мне стало очевидно, что даже без защитной маски в качестве препятствия многие люди дышат так, что это ставит под угрозу их здоровье.

«Врачи, изучающие дыхание, говорят, что подавляющее большинство американцев дышат неправильно, — написал недавно в Уолл-Стрит Джорнэл (The Wall Street Journal) Джеймс Нестор, автор новой книги „Дыхание: новая наука утраченного искусства“. — Важно то, как мы дышим. И нам уже давно пора обратить на это внимание».

«Дыхание через нос лучше, чем через рот, потому что оно защищает; нос фильтрует, нагревает и обрабатывает неочищенный воздух. Вдох через нос стимулирует высвобождение гормонов и оксида азота, что помогает регулировать жизненно важные функции, такие как артериальное давление, и увеличивает оксигенацию (насыщение организма кислородом — от автора перевода) во всём теле», — утверждает господин Нестор.

Учитывая, что большинство из нас делает около 25 000 вдохов в день и правильное дыхание имеет решающее значение для функционирования нашего организма, мы должны попытаться получить максимальную пользу от этой жизненно важной деятельности — с защитной маской на лице или без неё.

Итак, в дополнение к исчерпывающему трактату о правильном дыхании от господина Нестора, я проконсультировался с необычным экспертом — Полом ДиТуро, бывшим профессиональным спортсменом и медиком войск специального назначения вооружённых сил США, который теперь является специалистом по дыханию в компании PN Medical. Она производит устройства, помогающие тренировать дыхательные мышцы для людей с такими заболеваниями, как эмфизема, а также используется для тренировок профессиональными спортсменами.

«Правильное дыхание поддерживает кислотно-щелочной баланс организма, что позволяет тканям получать необходимое количество кислорода для оптимального функционирования», — пояснил ДиТуро.

Этот баланс достигается за счёт поддержания идеального уровня углекислого газа (CO 2 ) в крови. По словам ДиТуро, слишком малый уровень CO 2 в крови, что происходит при частом и поверхностном дыхании, препятствует высвобождению кислорода к тканям тела и может привести к чувству тревоги, раздражительности, усталости и потери внимания.

Быстрое, неглубокое дыхание держит тело в состоянии повышенной готовности и задействует так называемую «симпатическую нервную систему» — адаптационный защитный механизм нашего организма, который полезен во времена опасности, но контрпродуктивен для ощущения спокойствия и расслабленности в остальное время.

Даже в обычное время многие люди дышат слишком быстро и через рот, возможно, из-за хронического стресса или заложенности носа, а также из-за аллергии или искривления носовой перегородки, например. Я заметил, что делал то же самое, когда носил маску, и теперь сознательно напоминаю себе, что нужно дышать медленнее, вдыхать через нос и выдыхать через рот, особенно когда я не занимаюсь чрезмерными физическими нагрузками. Без особых усилий вы можете научиться, как дышать — с маской или без неё — так, чтобы это было физиологически полезно.

Быстрый и укороченный дыхательный цикл задействует мышцы шеи и груди вместо диафрагмы. Господин ДиТуро предупреждает: «Отсутствие диафрагмального дыхания (также называемое брюшным дыханием — от автора перевода) затрудняет достижение вами психологической расслабленности».

Так совпало, что незадолго до того, как разразилась пандемия, мой физиотерапевт, надеясь помочь мне уменьшить боль в спине, научил меня диафрагмальному дыханию, древней технике, которая успокаивает тело и разум, задействуя так называемую «парасимпатическую нервную систему».

Этот метод широко используют оперные певцы, актёры и люди, занимающиеся медитацией. Мне сказали вдохнуть через нос и медленно выдохнуть через рот. Но вместо расширения грудной клетки, при наполнении лёгких воздухом, моя диафрагма — куполообразная мышца под моими лёгкими, должна сокращаться и опускаться по направлению к моему животу.

Обычно специалисты по дыхательной терапии обучают диафрагмальному дыханию людей с проблемами лёгких, но и вы можете самостоятельно укрепить эту важную, хотя и запущенную мышцу.

Лягте на спину, согнув колени, и медленно, но глубоко дышите через нос. Живот при этом должен подниматься вверх, а грудь оставаться неподвижной. Затем напрягите мышцы живота и выдохните через сжатые губы.

Тренируйте дыхательные мышцы по пять минут каждое утро и каждый вечер, чтобы научиться дышать более эффективно в любое время, даже не задумываясь об этом. Наличие более сильных дыхательных мышц также может способствовать эффективной борьбе с коронавирусом. По крайней мере, они могут помочь вам оставаться здоровым во время пандемии COVID-19, делая дыхание через маску менее сложным.

Небольшое исследование, проведённое господином ДиТуро с помощью коллег из клиники Мэйо (один из ведущих медицинский центров в США - от автора перевода) и других лабораторий, предполагает, что ношение в течение продолжительного периода времени масок с уровнем защиты N95 (в Европе и Беларуси может использоваться система градации, по которой уровень фильтрации N95 эквивалентен FFP2 или FFP3 — от автора перевода), которые используют врачи, ухаживающие за инфицированными вирусом пациентами, «действительно может изменить ритм дыхания настолько, что может вызвать негативные физические и психические эффекты».

Хотя для полного понимания побочных эффектов нам необходимы дополнительные исследования возможного воздействия масок на характер дыхания и его ритм. Господин ДиТуро предполагает, что в дополнение к дыхательным упражнениям некоторые простые шаги могут помочь облегчить ношение маски.

Непосредственно перед тем, как надеть маску, сделайте пять «качественных» вдохов. С каждым вдохом вдыхайте через нос в течение четырех секунд, выдыхайте через рот в течение шести секунд, а затем отдыхайте в течение двух секунд. Повторите эти пять вдохов сразу после того, как наденете маску, и ещё раз после её снятия.

Если, например, вы учитель, медицинский работник или кассир, который должен носить маску в течение длительного времени, делайте периодические перерывы, когда вы можете безопасно снять маску и нормально дышать.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.

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