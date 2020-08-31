«Обращение оставляется без рассмотрения по существу». Что ответили власти слуцким энергетикам на их требования

Работники филиала РУП «Минскэнерго» «Слуцкие электрические сети» 19 августа передали в райисполком коллективные требования. Энергетики требовали освободить Слуцк от ОМОНа, прекратить нарушение прав людей, дать правовую оценку политическим приговорам, признать выборы недействительными.

Им пришли ответы от председателя Слуцкого райисполкома и из прокуратуры. Работники предприятия прислали эти ответы «Кур'еру». Так как документы написаны сложным для восприятия официальным языком, мы приводим их не полностью. Если кратко, власти оставили обращение энергетиков без рассмотрения по существу. В ответах они объяснили, на основании чего это сделали и куда стоит обращаться с такими требованиями.

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Что ответил председатель райисполкома

Андрей Янчевский ответил, что обращение работников Слуцких электросетей оставляется без рассмотрения по существу «на основании статьи 15 Закона Республики Беларусь „Об обращениях граждан и юридических лиц“, поскольку содержит вопросы, рассмотрение которых не относится к компетенции Слуцкого райисполкома».

Далее председатель разъясняет, в какие инстанции вправе обратиться случчане со своими требованиями.

Они вправе:

по вопросам превышения полномочий сотрудниками органов внутренних дел обратиться в органы внутренних дел;

с информацией о противоправных действиях членов участковых комиссий по выборам обратиться в Слуцкий РОВД.

Перечислены статьи Уголовно-процессуального кодекса, которые устанавливают порядок обжалования приговоров и порядок и основания для освобождения задержанных.

Разъясняется, что райисполком не направляет ходатайства о проведении выборов, потому что это не предусмотрено Избирательным кодексом. Приводится выдержка из Кодекса:

«Выборы Президента Республики Беларусь в целом по республике или по отдельным участкам для голосования, районам, городам, районам в городах, областям, городу Минску могут быть признаны недействительными из-за допущенных в ходе выборов или при подсчёте голосов нарушений требований настоящего Кодекса, если они повлияли на итоги выборов в целом по республике. Решение о признании выборов недействительными принимается Центральной комиссией. Жалоба о таком нарушении подаётся кандидатом в Президенты Республики Беларусь в Центральную комиссию не позднее чем на третий день после выборов. Решение Центральной комиссии может быть обжаловано в Верховном суде Республики Беларусь в течение 10 дней. Право обжалования решения о признании выборов недействительными принадлежит кандидатам в Президенты Республики Беларусь».

Также приводится выдержка из Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»:

«До получения разрешения на проведение массового мероприятия (подачи уведомления о проведении массового мероприятия) его организатор (организаторы), а также иные лица не вправе публично призывать к организации и проведению массового мероприятия, в том числе объявлять в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять в этих целях листовки, плакаты и иные материалы».

Что ответил прокурор

Прокурор Слуцкого района Василий Жицкий также оставил обращение без рассмотрения по существу. И объяснил почему.

К вопросу о превышении полномочий милицией: «Лицо, в отношении которого допущены противоправные действия, имеет право самостоятельно обратиться с соответствующим заявлением в Слуцкий РОСК. Обращение в данной части оставлено без рассмотрения по существу, так как в нём не отражены конкретные факты противоправных действий сотрудников органов внутренних дел».

К вопросу о нарушении прав жителей Слуцка на свободу слова, свободу выражения мнений и мирных собраний: «Для решения данного вопроса, в случае наличия конкретных фактов, указывающих на противоправные действия отдельных лиц, необходимо обратиться в Слуцкий РОВД».

К вопросу о нарушениях в избирательных комиссиях: «Для обжалования действий и решений председателей и членов участковых избирательных комиссий в настоящее время истекли установленные для этого сроки, так как в соответствии с положениями ст. 39 ИК полномочия областных, Минской городской комиссий по выборам Президента Республики Беларусь прекращаются после официального опубликования итогов выборов Президента Республики Беларусь, а правом подачи жалоб о признании выборов Президента Республики Беларусь недействительными Вы не наделены».

К вопросу о несогласии с решениями суда: «Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, потерпевшим, их представителями, защитником».

Прокурор сообщает, что на 14 августа в изоляторе Слуцкого РОВД не содержались лица, задержанные по политическим мотивам и в связи с их участием в массовых мероприятиях.

Напомним, что 13 и 14 августа в Слуцком РОВД прошли суды над людьми, которые были задержаны на акции 12 августа. Двоим из них дали по 10 суток.