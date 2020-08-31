Ушла из жизни случчанка Анастасия Демидович, которая боролась с раком

Вечером в субботу, 29 августа, умерла случчанка Анастасия Демидович, которая на протяжении года боролась с онкологическим заболеванием.

В тему: «Опухоль не растёт, но и не уменьшается». Случчанка Анастасия Демидович рассказала, как обстоят её дела

Реклама

«Кур'ер» не раз писал про сбор средств для Анастасии на лечение, а также проводил благотворительные мероприятия, чтобы собрать деньги. В последнее время девушка обращалась за помощью в клиники Израиля и Турции. «Главная задача — это не останавливаться, а идти к своей цели, навстречу мечте», — написала случчанка в своём последнем посте в Instagram.

Прощание с Анастасией будет сегодня до 11 часов в храме Александра Невского по адресу: ул. Виленская, 55.

Ранее: