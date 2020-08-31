Цифра дня. В этом учебном году в Слуцком районе в школы придут почти 10 тысяч ребят

По предварительным данным, 1 сентября в школы Случчины придут 9626 учащихся. 11-классников из них — 555, 9-классников — 840, первоклассников — 939.
В дошкольные учреждения образования уже зачислены 104 ребёнка. Об этом сообщает «Слуцкий край».
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