«Кур'ер» традиционно посмотрел на основные изменения, которые нас ждут с начала осени. Читайте обзор.

Многодетным семьям изменили условия выделения социальной помощи

С 1 сентября вступят в силу некоторые положения Указа № 171 от 18.05.2020 года «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». Многодетным семьям увеличат период предоставления государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия до 12 месяцев (сейчас — до 6 месяцев), а также критерий нуждаемости со 100% до 115% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения для назначения такого пособия.

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«Ювелирку» через интернет

Возможно, в сентябре белорусы смогут приобретать ювелирные изделия через интернет. Предполагается, что новация будет действовать до 31 августа 2022 года.

Но есть нюанс: через интернет продавцы могут реализовывать только белорусские ювелирные изделия. На них обязательно должны быть маркированные коды идентификации.

Курильщикам на заметку

В первый месяц осени подорожают некоторые виды сигарет. Ценовой рост составит от 4 до 10 копеек.

Бесплатный проезд для школьников

Новый учебный год — это не только учителя, парты и учебники, но и бесплатный проезд для белорусских школьников в общественном транспорте.

Отметим, что данная льгота действует с 1 сентября и до 30 июня при предъявлении справки из школы.

«Никаких изменений в правилах проезда школьников по сравнению с прошлым годом нет. Справка должна быть у школьников на руках уже с 1 сентября. Но мы понимаем, что ситуации бывают разные, возможно, у кого-то не получилось позаботиться об этом заранее, и готовы лояльно к этому отнестись, — отметили в автопарке № 2. — Просим школьников и их родителей постараться оформить проездной документ в первую неделю учёбы».

Цены на учебники

Родителям школьников надо заплатить 13 рублей 50 копеек за пользование учебниками. Срок оплаты — до 1 октября.

Напомним, в прошлом году тариф составлял 12 рублей 75 копеек.

Для многодетных родителей или тех, кто имеет льготы, предусмотрена возможность оплатить только половину стоимости, то есть 6 рублей 75 копеек. А школьники из семей, которые относятся к категории «социально незащищённые», получили учебники бесплатно.

Что надо знать о полётах в другие страны

«Белавиа» до 14 сентября приостановила полёты в Россию. При этом в Казань, Нижний Новгород и Воронеж — до 24 октября.

Причиной тому в авиакомпании называют отсутствие разрешения со стороны России.

Ранее «Белавиа» продлила приостановку полётов в Ригу, Ларнаку (до 31 августа) и Ашхабад (до 1 сентября). Возможно, в сентябре туда можно будет вылететь.

Въезд украинцев в Беларусь только по загранпаспортам

С 1 сентября граждане Украины могут въехать в Беларусь только по заграничному паспорту. Из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключается паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт). Также исключается въезд по ID-картам.