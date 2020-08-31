Случчанка поделилась рецептом резников — белорусских булочек в сметанной заливке

Случчанка Ирина Корбут, которая увлекается выпечкой, поделилась рецептом белорусских булочек. Их можно испечь на слуцких дрожжах (Interferm).

«Резниками такие булочки называются от способа формовки теста — оно просто режется ножом порционными кусочками, после чего именно в таком виде выпекается в духовке. Булочки получаются нежными, воздушными, буквально невесомыми! Очень вкусно!» — написала Ирина в своём Instagram.

Ингредиенты

Для теста:

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мука — 320−350 г;

свежие дрожжи — 15 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

масло сливочное (комнатной температуры) — 50 г;

сахар — 50 г;

молоко — 150 мл;

соль — ½ ч.л.

Для заливки:

сметана — 400 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 8 г.

Дополнительно:

куриное яйцо (для смазывания булочек) — 1 шт.;

молоко.

Приготовление

В миске смешать все сухие ингредиенты. Сделать в центре углубление и налить в него тёплое молоко. Добавить куриное яйцо. Перемешать всё, чтобы мука увлажнилась. Малыми порциями ввести сливочное масло. Вымешивать около 7 минут. В результате получится гладкое, полностью однородное тесто. Отправить тесто в тепло на 1 час, после чего сделать лёгкую обминку, повторное округление и снова поставить в тепло ещё на 1 час. Обмять подошедшее тесто, разделить на 2 части. Взять один кусочек теста и раскатать из него колбаску, которую, в свою очередь, нарезать небольшими кусочками — именно от слова резать и происходит название блюда (резники). Переложить кусочки теста на противень, застеленный бумагой для выпечки. Прикрыть заготовки полотенцем или пищевой плёнкой. Оставить в тёплом месте минут на 30. Перед посадкой в духовку можно смазать молоком или яичным желтком. Выпекать булочки в предварительно разогретой духовке на среднем уровне при 180 °C 15−20 минут. Соединить в миске сметану, сахар и ванильный сахар. Количество сахара можете регулировать на вкус. Уложить в форму ещё горячие булочки. Залить сметаной с сахаром, чтобы заливка попала на все булочки. Оставить для пропитки на 1 час. Приятного аппетита!