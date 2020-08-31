Случчанка поделилась рецептом резников — белорусских булочек в сметанной заливке

Ольга Паздерина
-
0

Случчанка Ирина Корбут, которая увлекается выпечкой, поделилась рецептом белорусских булочек. Их можно испечь на слуцких дрожжах (Interferm).

«Резниками такие булочки называются от способа формовки теста — оно просто режется ножом порционными кусочками, после чего именно в таком виде выпекается в духовке. Булочки получаются нежными, воздушными, буквально невесомыми! Очень вкусно!» — написала Ирина в своём Instagram.

Случчанка поделилась рецептом резников — белорусских булочек в сметанной заливке
Фото: Ирина Корбут/ instagram.com/irina_cooking31

Ингредиенты

Для теста:

Реклама
  • мука — 320−350 г;
  • свежие дрожжи — 15 г;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • масло сливочное (комнатной температуры) — 50 г;
  • сахар — 50 г;
  • молоко — 150 мл;
  • соль — ½ ч.л.

Для заливки:

  • сметана — 400 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 8 г.

Дополнительно:

  • куриное яйцо (для смазывания булочек) — 1 шт.;
  • молоко.

Приготовление

  1. В миске смешать все сухие ингредиенты. Сделать в центре углубление и налить в него тёплое молоко. Добавить куриное яйцо. Перемешать всё, чтобы мука увлажнилась.
  2. Малыми порциями ввести сливочное масло. Вымешивать около 7 минут. В результате получится гладкое, полностью однородное тесто.
  3. Отправить тесто в тепло на 1 час, после чего сделать лёгкую обминку, повторное округление и снова поставить в тепло ещё на 1 час.
  4. Обмять подошедшее тесто, разделить на 2 части. Взять один кусочек теста и раскатать из него колбаску, которую, в свою очередь, нарезать небольшими кусочками — именно от слова резать и происходит название блюда (резники).
  5. Переложить кусочки теста на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  6. Прикрыть заготовки полотенцем или пищевой плёнкой. Оставить в тёплом месте минут на 30.
  7. Перед посадкой в духовку можно смазать молоком или яичным желтком. Выпекать булочки в предварительно разогретой духовке на среднем уровне при 180 °C 15−20 минут.
  8. Соединить в миске сметану, сахар и ванильный сахар. Количество сахара можете регулировать на вкус.
  9. Уложить в форму ещё горячие булочки. Залить сметаной с сахаром, чтобы заливка попала на все булочки. Оставить для пропитки на 1 час. Приятного аппетита!

Все рецепты на слуцких дрожжах — здесь.

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.