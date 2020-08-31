Бесплатный проезд школьников в Слуцке. За какой срок нужно получить справку

Как сообщили «Кур'еру» в Слуцком автопарке № 2, уже с 1 сентября школьники должны иметь на руках официальную справку, разрешающую бесплатный проезд в городском транспорте. Но в автопарке готовы войти в положение и отнестись к ситуации лояльно.

«Никаких изменений в правилах проезда школьников по сравнению с прошлым годом нет. Справка должна быть у школьников на руках уже с 1 сентября. Но мы понимаем, что ситуации бывают разные, возможно, у кого-то не получилось позаботиться об этом заранее, и готовы лояльно к этому отнестись.

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Поэтому просим школьников и их родителей постараться оформить проездной документ в первую неделю учёбы. Кондукторов мы предупредим, чтобы они вошли в положение ребят", — пояснила «Кур'еру» Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок Слуцкого автопарка № 2.

Напомним, право на бесплатный проезд в городских автобусах от места учёбы и обратно, а также в кружки и секции есть у учащихся учреждений общего среднего образования и специального образования с 1 сентября по 30 июня. Для этого кондуктору нужно предъявить справку из школы или учреждения специального образования установленного образца.