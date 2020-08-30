Четыре девушки задержаны в Слуцке после шествия

Отдел новостей
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Четыре девушки задержаны в Слуцке после шествия
Фото: Алесь Достанко

Сегодня днём около 20 случчанок гуляли от Молодёжного центра до парка и обратно. Прогулка длилась более двух часов. К концу шествия остались 8 девушек, и в итоге возле «Виталюра» четыре из них были задержаны — их попросили пройти в милицейскую «Газель» и увезли. Вероятнее всего, просто для профилактической беседы.

Примерно в 14.30 группа из 20 случчанок разного возраста шла по тротуару от Молодёжного центра до центра города и обратно. Из колонок играли популярные сегодня среди многих белорусов песни. Например, «Стены рухнут», TOR Band — «Уходи!» и «Мы не народец», «Кино» — «Перемен!», Ляпис Трубецкой — «Воины Света». Они несли исторический белорусский флаг с «Погоней».

Уже после того, как девушки возвращались от площади, флаг они убрали и гуляли просто с музыкой, подпевая песням из колонки. Судя по разговорам случчанок, у компании не было плана — они просто гуляли.

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Запись прямого эфира. Из-за проблем с мобильной связью качество трансляции было плохим, а потом интернет-соединение и вовсе было прервано.

Также компанию сопровождали два сотрудника милиции пешком и ещё неизвестное нам количество на авто. Они следили за порядком и иногда снимали происходящее на видео. Как пишут наши читатели в «Слуцкой телеге», милиционеры отвели в сторону нетрезвого мужчину, который, вероятно, пытался подойти к девушкам.

Шествие проследовало до парка, затем к площади, где появился Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД.

Четыре девушки задержаны в Слуцке после шествия

Четыре девушки задержаны в Слуцке после шествия

Уже к этому моменту часть случчанок отсеялась, осталось 9 человек. Когда группа переходила улицу от района «Бирюзы» к «Виталюру», появился почти десяток сотрудников патрульно-постовой службы. Они неторопливо вклинились в группу, рассеяли гулявших, оттеснили двух девушек. Начальник милиции попросил их проследовать в «Газель». Но в итоге в машину сели четверо. Возможно, они сами захотели сесть, чтобы не отставить задержанных девушек одних.

Как сообщил «Кур'еру» один из сотрудников милиции, с девушками просто побеседуют.
На момент публикации неизвестно, были ли они доставлены в РОВД и выпустили ли их.

Добавлено в 22.00. Девушек отпустили без составления протокола.

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4 Авторы комментариев
factorOlgtimohIt is 2015Sinister Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

«Девочки в пижамах, остановитесь! Девочки в пижамах, вы простудитесь.»

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30 августа 2020 22:01
It is 2015
Участник
It is 2015

Во время профилактической беседы у одной месячные пошли, что дало повод Говнувпроруби обвинить милицию в пытках.

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30 августа 2020 22:02
factor
Участник
factor

Тебе захотелось похлебать борща с мохнатой миски?

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30 августа 2020 22:12
It is 2015
Участник
It is 2015

Фу-позорище.позорно это говорить, позорно это писать и самое позорное, что это родилось в твоей голове. Если бы твои родитель узнали то расстроились бы, что их чадо такое чмо. Ты и девушек опозиционерок оскорбил ко всему прочему. и в Курьер нарыгал

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31 августа 2020 00:46
Sinister
Участник
Sinister

Курьер это говно в проруби и сдаст, он же по недоумию стопудово в соцсетях угрожал физической расправой какому нибудь учителю, милиционеру или чиновнику, походу первого сентября не линейку этот дрыщ пойдет)))

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31 августа 2020 02:45
It is 2015
Участник
It is 2015

вне всякого сомнения

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31 августа 2020 13:24
factor
Участник
factor

Ну надо же какие здравые мысли приходят в твою квадратную голову, пожалуй надо оказать спонсорскую помощь Курьеру, а он мне сдаст ваши данные или вы гомики готовитесь к каминг-ауту?

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31 августа 2020 13:59
factor
Участник
factor

Ты вонючка сам затронул эту тему

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31 августа 2020 13:43
Sinister
Участник
Sinister

Так расскажи, конченый прыщавый чмошник, как стрелял по ОМОНу фейерверками? Или раздолбанное твое дупло сжалось от страха?)))

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31 августа 2020 02:30
It is 2015
Участник
It is 2015

Он еще скажет что мирно стрелял.

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31 августа 2020 13:23
factor
Участник
factor

Ты лучше расскажи как тебя чпокает 2015

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31 августа 2020 14:00
It is 2015
Участник
It is 2015

Ранбше только Алина-«мальвина» с флагом ходила, а эти откуда взялись? Та то точно бесплатно ходила…

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31 августа 2020 00:48
Olgtimoh
Участник
Olgtimoh

Просто гуляют, просто гуляют с флагами полицаев, просто провоцируют горожан и милицию, просто по сути пусто в голове, ведь их просто гулять телеграмм-каналы посылают, то ли с польским финансированием, то ли с американским… Но ведь, чтобы это проанализировать, просто мозги надо иметь…

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31 августа 2020 23:44
factor
Участник
factor

Просто гуляют работники ЖКХ и бюджетники с «закатом над болотом» в руках, всё очень просто когда им платят по 50−100 руб иначе никто не пойдет позориться за Лукашеску

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1 сентября 2020 13:06