Четыре девушки задержаны в Слуцке после шествия

Сегодня днём около 20 случчанок гуляли от Молодёжного центра до парка и обратно. Прогулка длилась более двух часов. К концу шествия остались 8 девушек, и в итоге возле «Виталюра» четыре из них были задержаны — их попросили пройти в милицейскую «Газель» и увезли. Вероятнее всего, просто для профилактической беседы.

Примерно в 14.30 группа из 20 случчанок разного возраста шла по тротуару от Молодёжного центра до центра города и обратно. Из колонок играли популярные сегодня среди многих белорусов песни. Например, «Стены рухнут», TOR Band — «Уходи!» и «Мы не народец», «Кино» — «Перемен!», Ляпис Трубецкой — «Воины Света». Они несли исторический белорусский флаг с «Погоней».

Уже после того, как девушки возвращались от площади, флаг они убрали и гуляли просто с музыкой, подпевая песням из колонки. Судя по разговорам случчанок, у компании не было плана — они просто гуляли.

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Запись прямого эфира. Из-за проблем с мобильной связью качество трансляции было плохим, а потом интернет-соединение и вовсе было прервано.

Также компанию сопровождали два сотрудника милиции пешком и ещё неизвестное нам количество на авто. Они следили за порядком и иногда снимали происходящее на видео. Как пишут наши читатели в «Слуцкой телеге», милиционеры отвели в сторону нетрезвого мужчину, который, вероятно, пытался подойти к девушкам.

Шествие проследовало до парка, затем к площади, где появился Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД.

Уже к этому моменту часть случчанок отсеялась, осталось 9 человек. Когда группа переходила улицу от района «Бирюзы» к «Виталюру», появился почти десяток сотрудников патрульно-постовой службы. Они неторопливо вклинились в группу, рассеяли гулявших, оттеснили двух девушек. Начальник милиции попросил их проследовать в «Газель». Но в итоге в машину сели четверо. Возможно, они сами захотели сесть, чтобы не отставить задержанных девушек одних.

Как сообщил «Кур'еру» один из сотрудников милиции, с девушками просто побеседуют.

На момент публикации неизвестно, были ли они доставлены в РОВД и выпустили ли их.

Добавлено в 22.00. Девушек отпустили без составления протокола.