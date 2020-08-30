Четыре девушки задержаны в Слуцке после шествия

Сегодня днём около 20 случчанок гуляли от Молодёжного центра до парка и обратно. Прогулка длилась более двух часов. К концу шествия остались 8 девушек, и в итоге возле «Виталюра» четыре из них были задержаны — их попросили пройти в милицейскую «Газель» и увезли. Вероятнее всего, просто для профилактической беседы.
Примерно в 14.30 группа из 20 случчанок разного возраста шла по тротуару от Молодёжного центра до центра города и обратно. Из колонок играли популярные сегодня среди многих белорусов песни. Например, «Стены рухнут», TOR Band — «Уходи!» и «Мы не народец», «Кино» — «Перемен!», Ляпис Трубецкой — «Воины Света». Они несли исторический белорусский флаг с «Погоней».
Уже после того, как девушки возвращались от площади, флаг они убрали и гуляли просто с музыкой, подпевая песням из колонки. Судя по разговорам случчанок, у компании не было плана — они просто гуляли.
Запись прямого эфира. Из-за проблем с мобильной связью качество трансляции было плохим, а потом интернет-соединение и вовсе было прервано.
Также компанию сопровождали два сотрудника милиции пешком и ещё неизвестное нам количество на авто. Они следили за порядком и иногда снимали происходящее на видео. Как пишут наши читатели в «Слуцкой телеге», милиционеры отвели в сторону нетрезвого мужчину, который, вероятно, пытался подойти к девушкам.
Уже к этому моменту часть случчанок отсеялась, осталось 9 человек. Когда группа переходила улицу от района «Бирюзы» к «Виталюру», появился почти десяток сотрудников патрульно-постовой службы. Они неторопливо вклинились в группу, рассеяли гулявших, оттеснили двух девушек. Начальник милиции попросил их проследовать в «Газель». Но в итоге в машину сели четверо. Возможно, они сами захотели сесть, чтобы не отставить задержанных девушек одних.
Как сообщил «Кур'еру» один из сотрудников милиции, с девушками просто побеседуют.
На момент публикации неизвестно, были ли они доставлены в РОВД и выпустили ли их.
Добавлено в 22.00. Девушек отпустили без составления протокола.
«Девочки в пижамах, остановитесь! Девочки в пижамах, вы простудитесь.»
Во время профилактической беседы у одной месячные пошли, что дало повод Говнувпроруби обвинить милицию в пытках.
Тебе захотелось похлебать борща с мохнатой миски?
Фу-позорище.позорно это говорить, позорно это писать и самое позорное, что это родилось в твоей голове. Если бы твои родитель узнали то расстроились бы, что их чадо такое чмо. Ты и девушек опозиционерок оскорбил ко всему прочему. и в Курьер нарыгал
Курьер это говно в проруби и сдаст, он же по недоумию стопудово в соцсетях угрожал физической расправой какому нибудь учителю, милиционеру или чиновнику, походу первого сентября не линейку этот дрыщ пойдет)))
вне всякого сомнения
Ну надо же какие здравые мысли приходят в твою квадратную голову, пожалуй надо оказать спонсорскую помощь Курьеру, а он мне сдаст ваши данные или вы гомики готовитесь к каминг-ауту?
Ты вонючка сам затронул эту тему
Так расскажи, конченый прыщавый чмошник, как стрелял по ОМОНу фейерверками? Или раздолбанное твое дупло сжалось от страха?)))
Он еще скажет что мирно стрелял.
Ты лучше расскажи как тебя чпокает 2015
Ранбше только Алина-«мальвина» с флагом ходила, а эти откуда взялись? Та то точно бесплатно ходила…
Просто гуляют, просто гуляют с флагами полицаев, просто провоцируют горожан и милицию, просто по сути пусто в голове, ведь их просто гулять телеграмм-каналы посылают, то ли с польским финансированием, то ли с американским… Но ведь, чтобы это проанализировать, просто мозги надо иметь…
Просто гуляют работники ЖКХ и бюджетники с «закатом над болотом» в руках, всё очень просто когда им платят по 50−100 руб иначе никто не пойдет позориться за Лукашеску