Посмотрите, какой арбуз весом восемь килограммов вырос у случчанки. Фотофакт

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Случчанка Светлана Куценко выращивает арбузы уже более 20 лет. Бахча с арбузами разместилась на дачном участке в деревне Павловка, там каждый сезон вырастает около 40 арбузов.

«Первенец» весом восемь килограммов. Фотофакт, Слуцк
Фото предоставила участница конкурса
«Малыш» на фото был первым в этом году, его вес составил 8 кг.

«Самый большой арбуз в нашей практике был 16 кг», — написала Светлана Ивановна.

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Напомним, в прошлом году семья уже была участником конкурса «Мой чудо-урожай-2019» и заняла второе место. В этом году Светлана Ивановна решила испытать удачу ещё раз.

Фото своего чудо-урожая присылайте:

  • на почту «Кур`ера» — info@kurjer.info — с пометкой «Конкурс».
  • в Viber или WhatsApp на номер (8029) 553 48 59.
  • на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь). Важно, чтобы они соответствовали условиям конкурса.

В письме (или сообщении) укажите фамилию и имя участника конкурса, мобильный телефон для связи.

Важно

  • На фотографии, присланной на конкурс, обязательно должен присутствовать человек. Именно ему (в случае победы) мы будем вручать приз.
  • Снимки просто урожая на конкурс не принимаются. Такие фотографии можно публиковать на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь).
  • Снимки должны быть размером не менее 800 пикселей по ширине и приемлемого качества.
  • Фотографии должны соответствовать теме конкурса.
  • Не допускаются фотографии, загруженные из интернета или других источников (не авторские фотографии). Мы будем это проверять!
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