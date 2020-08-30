Посмотрите, какой арбуз весом восемь килограммов вырос у случчанки. Фотофакт

Случчанка Светлана Куценко выращивает арбузы уже более 20 лет. Бахча с арбузами разместилась на дачном участке в деревне Павловка, там каждый сезон вырастает около 40 арбузов.

«Малыш» на фото был первым в этом году, его вес составил 8 кг.

«Самый большой арбуз в нашей практике был 16 кг», — написала Светлана Ивановна.

Реклама

Напомним, в прошлом году семья уже была участником конкурса «Мой чудо-урожай-2019» и заняла второе место. В этом году Светлана Ивановна решила испытать удачу ещё раз.

Фото своего чудо-урожая присылайте:

на почту «Кур`ера» — info@kurjer.info — с пометкой «Конкурс».

— с пометкой «Конкурс». в Viber или WhatsApp на номер (8029) 553 48 59.

на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь). Важно, чтобы они соответствовали условиям конкурса.

В письме (или сообщении) укажите фамилию и имя участника конкурса, мобильный телефон для связи.

Важно

На фотографии, присланной на конкурс, обязательно должен присутствовать человек. Именно ему (в случае победы) мы будем вручать приз.

Снимки просто урожая на конкурс не принимаются. Такие фотографии можно публиковать на наших интернет-платформах «ВКонтакте» ( здесь ) или Одноклассниках ( здесь ).

) или Одноклассниках ( ). Снимки должны быть размером не менее 800 пикселей по ширине и приемлемого качества.

Фотографии должны соответствовать теме конкурса.

Не допускаются фотографии, загруженные из интернета или других источников (не авторские фотографии). Мы будем это проверять!

Ранее: