Жительница Слуцка поделилась рецептом самсы по-турецки

Ольга Паздерина
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Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. Она рассказала, как испечь самсу на слуцких дрожжах (Interferm).

«Вкусная, сочная и ароматная самса на вашем столе. Тесто тоненькое, сочная мясная начинка с ароматами специй. Как всегда, очень быстро исчезает со стола, так что обязательно приготовьте для родных», — написала Амина в своём Instagram.

Жительница Слуцка поделилась рецептом самсы по-турецки
Фото: Амина Палазник

Ингредиенты

Для теста:

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  • мука — 500 г;
  • дрожжи — 1 ч.л. сухих или 10 г свежих;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • соль — 0.5 ч.л.;
  • сливочное или растительное масло — 100 г;
  • тёплое молоко — 400 мл;
  • крахмал для раскатки теста.

Для начинки:

  • мясной фарш — 400 г;
  • репчатый лук — 2 шт.;
  • перец чёрный, паприка красная, специи для мяса.

Приготовление

Подробный процесс приготовления смотрите на видео.

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