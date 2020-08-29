Жительница Слуцка поделилась рецептом самсы по-турецки

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. Она рассказала, как испечь самсу на слуцких дрожжах (Interferm).

«Вкусная, сочная и ароматная самса на вашем столе. Тесто тоненькое, сочная мясная начинка с ароматами специй. Как всегда, очень быстро исчезает со стола, так что обязательно приготовьте для родных», — написала Амина в своём Instagram.

Ингредиенты

Для теста:

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мука — 500 г;

дрожжи — 1 ч.л. сухих или 10 г свежих;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

соль — 0.5 ч.л.;

сливочное или растительное масло — 100 г;

тёплое молоко — 400 мл;

крахмал для раскатки теста.

Для начинки:

мясной фарш — 400 г;

репчатый лук — 2 шт.;

перец чёрный, паприка красная, специи для мяса.

Приготовление

Подробный процесс приготовления смотрите на видео.