В субботу, 29 августа, состоялся матч 1/16 Кубка Беларуси между ФК «Локомотив» (Гомель) и ФК «Слуцк». Матч проходил на стадионе «Локомотив» (Гомель).

В первом тайме случчане забили гол на 20-ой минуте встречи. В первом взятии ворот отличился Абдул Гафар Сирима (нападающий ФК «Слуцк») с передачи Павла Зуевича. Перерыв, 1:0 в пользу «Слуцка».

Во втором тайме, на 58-ой минуте встречи, Юрий Козлов (полузащитник ФК «Слуцк») отличился с пенальти точным ударом, тем самым удвоил преимущество своей команды. Больше забитых голов в матче не было.

Так же отметим, что игроки ФК «Локомотив» доигрывали матч в меньшинстве. На 63-ей минуте встречи с поля был удалён Павел Марков (защитник ФК «Локомотив»). Игрок получил вторую жёлтую карточку.

По итогам матча 1/16 финала Кубка Беларуси ФК «Слуцк» проходит в следующий раунд. Кто окажется соперником в 1/8 финала Кубка страны будет известно после жеребьёвки.