Товары для школьников, студентов и не только! Приглашаем в универмаг «Слуцк»

Новые поступления недели в универмаге «Слуцк» — одежда и обувь для школьников, товары для студенческого быта, бытовая техника.

Секция «Детский мир» предлагает обновлённый ассортимент обуви для школьников и дошколят «Шаговита»

В продажу поступили куртки утеплённые для мальчиков и девочек популярной торговой марки «Артус»

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Всё самое необходимое для студенческого быта — одеяла, подушки, комплекты постельного белья, полотенца — вы приобретёте в секции «Товары для уюта». А в секции «Посуда» вам помогут с выбором бюджетной и качественной посуды: кастрюли, сковороды, чайники и многое другое.

Обновлённый ассортимент телевизоров «Горизонт» предлагает секция «Культтовары». В секции «Электротовары» большое поступление отечественной и импортной бытовой техники: морозильники, холодильники, пылесосы

И самые незаменимые товары осеннего сезона: электросушилки и электросоковыжималки-шинковки

Приятных покупок!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568