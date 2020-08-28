Предложили идти охранником в супермаркет. Как для моего сына служба в армии стала жирным минусом

Несколько лет назад мой сын окончил колледж бизнеса и права по специальности «Правоведение». Летом успешно защитил диплом на 7 баллов и стал подыскивать работу. Его тут же пригласили в силовые структуры — здоровый, молодой, без вредных привычек и приводов, с юридическим образованием. Брали, как говорится, с руками и ногами.

Но тут вмешался военкомат и стал всячески затягивать прохождение призывной комиссии: то талончики только через месяц, то придите через неделю на профбеседу, то ещё какая напасть. Но это отдельная история, а наша история такова…

Реклама

В ноябре, проливая скупую отцовскую и очень нескупую материнскую слезу, проводили мы нашего сына в армию. Полтора года в воздушно-десантных войсках пролетели достаточно быстро (для нас, родителей), а для сына — как 10 лет. И оставили после себя стопку благодарностей от начальства воинской части… а сын то ещё и поёт, и песни сам пишет, и на гитаре играет, и стихи собственного сочинения на все праздники со сцены читает. Но это всё лирика. Вот дальше началась суровая проза жизни.

Зная о существовании программы «Молодёжная практика» (молодых специалистов без опыта работы временно трудоустраивают от службы занятости для получения первичного опыта), сын тут же рванул регистрироваться в свой центр занятости, чтобы воспользоваться программой и устроиться на работу по приобретённой специальности — уж очень хотелось ему работать юристом! И знаете, что он услышал в ответ? «На вас программа не распространяется, потому что вы окончили техникум аж полтора года назад, так что идите охранником в «Евроопт». Всё, занавес! Вот так оценили парня, который не «откосил», не сбежал за границу, а с честью и отличием отдал долг Родине.

Спасибо тебе, Родина! И от родителей, растящих сыновей, и от этих самых сыновей. У меня подрастает второй сын и, кажется, я знаю, какой долг он не будет отдавать!

Это новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».