На этих выходных в Слуцке пройдёт школьный базар

Работа торговых объектов будет организована 29 и 30 августа с 12.00 до 19.00 на улице Ленина, сообщает «Слуцкий край».

площадка у ГУК «Слуцкий городской дом культуры» — выставка-продажа продукции ремесленного производства;

площадка у КУП «Универмаг «Слуцк» — продажа товаров школьного ассортимента, кондитерских и хлебобулочных изделий;

площадка у магазина «ПроЗапас» — продажа продукции общественного питания;

площадка у магазина «Промтовары» КУП «Слуцкторг» — продажа школьных товаров;

площадка у магазина № 2 «Дом торговли» КУП «Слуцкторг» — продажа школьных товаров.