Школа робототехники Clever Kids

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Приглашаем на увлекательные занятия по программированию и конструированию LEGO в кружке робототехники Clever Kids.

Уже четвертый учебный год мы будем радовать детвору своими занятиями.

Работают две возрастные группы:

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  • 6−7 лет;
  • 9−12 лет.

Школа робототехники Clever Kids Школа робототехники Clever Kids Школа робототехники Clever Kids Школа робототехники Clever Kids Школа робототехники Clever Kids

Занятия развивают мелкую моторику, учат детей мыслить нестандартно в решении задач на конструирование и программирование, а также помогают завести новых друзей в командной работе.

В этом учебном году Школа робототехники Clever Kids подготовила для детей новые учебные направления и цикл соревновательных мероприятий.

Занятия проходят в:
  • Гимназии № 1;
  • Гимназии № 3;
  • СШ № 1;
  • СШ № 6;
  • СШ № 10.

Пробное занятие можно посетить бесплатно.

Записаться можно по номеру +375 29 263 04 59 или в группе в ВК — vk.com/robotosol

УНП 692 053 821

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робокоп приглашает

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28 августа 2020 12:53