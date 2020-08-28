Приглашаем на увлекательные занятия по программированию и конструированию LEGO в кружке робототехники Clever Kids.
Уже четвертый учебный год мы будем радовать детвору своими занятиями.
Работают две возрастные группы:
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- 6−7 лет;
- 9−12 лет.
Занятия развивают мелкую моторику, учат детей мыслить нестандартно в решении задач на конструирование и программирование, а также помогают завести новых друзей в командной работе.
В этом учебном году Школа робототехники Clever Kids подготовила для детей новые учебные направления и цикл соревновательных мероприятий.
Занятия проходят в:
- Гимназии № 1;
- Гимназии № 3;
- СШ № 1;
- СШ № 6;
- СШ № 10.
Пробное занятие можно посетить бесплатно.
Записаться можно по номеру +375 29 263 04 59 или в группе в ВК — vk.com/robotosol
УНП 692 053 821
робокоп приглашает