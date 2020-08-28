На рынке появились свежие плоды шиповника, алыча, ежевика; стала дешевле кукуруза. Грецкие орехи, баклажаны, помидоры, груши, арбузы, дыни, чернослив имеют самую невысокую цену, не меняющуюся в течение двух недель. Цены указаны по состоянию на 27 августа.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
- Картофель молодой — 0,5−0,8 рубля
- Цветная капуста — 2,5 рубля (вчерашняя), 3 рубля (свежая)
- Брокколи — 4−5 рублей
- Огурцы — 0,8−1 рубль
- Помидоры — 1,5−2 рубля
- Баклажаны — 1,5 рубля
- Морковь — 1,2 рубля
- Свёкла свежая — 0,5 рубля
- Кабачки — 0,5 рубля
- Сладкий перец — 2−3,5 рубля
- Острый перец — 0,7 рубля (за 1 штуку)
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5−7 рублей (за 1 кг)
- Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)
- Фасоль — 1 рубль (1 стакан (200 граммов))
- Бобы — 2 рубля (ведёрко)
- Кукуруза сахарная — 2,5 рубля (1 кг)
- Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Облепиха — 3 рубля (0,5 литра).
Фрукты
- Арбуз — 1,6−2 рубля
- Дыня —1,5−2,8 рубля
- Ананас — 2−3 рубля (1 штука)
- Гранат — 6,5 рубля
- Киви — 6,5 рубля
- Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5-литровое ведро)
- Нектарин — 7 рублей
- Персик молдавский — 3,8 рубля
- Яблоки — 2 рубля; домашние — 0,8 рубля (1 кг)
- Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (целлофановый пакет)
- Груши — 2−3 рубля, груши домашние — 1−1,5 рубля (1 кг)
- Чернослив — 2,5 рубля
- Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
- Черника — 2,5 рубля (0,5 литра)
- Голубика — 7 рублей (1 литр)
- Княженика — 3 рубля (0,5 литра)
- Ежевика — 2,5 рубля (1 литр)
- Облепиха — 2 рубля (0,5 литра)
- Брусника — 6 рублей (1 литр)
- Черешня — 7 рублей
- Виноград — 2,5−5 рублей
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Малина — 4 рубля (1 литр)
- Крыжовник — 6 рублей (3 литра)
- Белая (красная) смородина или поречка — 1,2 рубля (1 литр)
- Алыча — 1 рубль (1 литр)
- Лимоны — 4 рубля
- Бананы — 3 рубля
- Имбирь — 4 рубля
- Орех грецкий — 5 рублей
- Фундук — 15 рублей.
Саженцы
- Роза (куст) — 2,5−12 рублей
- Флоксы — 3 рубля
- Лилия (куст) — 3−7 рублей.
Приправы
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
- Приправы для засолки, консервирования (пучок хрена плюс укроп) — 0,5 рубля
- Горчица в зёрнах — 5 рублей (300 граммов).
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