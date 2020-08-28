На рынке появились свежие плоды шиповника, алыча, ежевика; стала дешевле кукуруза. Грецкие орехи, баклажаны, помидоры, груши, арбузы, дыни, чернослив имеют самую невысокую цену, не меняющуюся в течение двух недель. Цены указаны по состоянию на 27 августа.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля

Картофель молодой — 0,5−0,8 рубля

Цветная капуста — 2,5 рубля (вчерашняя), 3 рубля (свежая)

Брокколи — 4−5 рублей

Огурцы — 0,8−1 рубль

Помидоры — 1,5−2 рубля

Баклажаны — 1,5 рубля

Морковь — 1,2 рубля

Свёкла свежая — 0,5 рубля

Кабачки — 0,5 рубля

Сладкий перец — 2−3,5 рубля

Острый перец — 0,7 рубля (за 1 штуку)

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5−7 рублей (за 1 кг)

Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)

Фасоль — 1 рубль (1 стакан (200 граммов))

Бобы — 2 рубля (ведёрко)

Кукуруза сахарная — 2,5 рубля (1 кг)

Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)

Облепиха — 3 рубля (0,5 литра).

Фрукты

Арбуз — 1,6−2 рубля

Дыня —1,5−2,8 рубля

Ананас — 2−3 рубля (1 штука)

Гранат — 6,5 рубля

Киви — 6,5 рубля

Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5-литровое ведро)

Нектарин — 7 рублей

Персик молдавский — 3,8 рубля

Яблоки — 2 рубля; домашние — 0,8 рубля (1 кг)

Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (целлофановый пакет)

Груши — 2−3 рубля, груши домашние — 1−1,5 рубля (1 кг)

Чернослив — 2,5 рубля

Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)

Черника — 2,5 рубля (0,5 литра)

Голубика — 7 рублей (1 литр)

Княженика — 3 рубля (0,5 литра)

Ежевика — 2,5 рубля (1 литр)

Облепиха — 2 рубля (0,5 литра)

Брусника — 6 рублей (1 литр)

Черешня — 7 рублей

Виноград — 2,5−5 рублей

Апельсины — 2,5−5 рублей

Малина — 4 рубля (1 литр)

Крыжовник — 6 рублей (3 литра)

Белая (красная) смородина или поречка — 1,2 рубля (1 литр)

Алыча — 1 рубль (1 литр)

Лимоны — 4 рубля

Бананы — 3 рубля

Имбирь — 4 рубля

Орех грецкий — 5 рублей

Фундук — 15 рублей.

Саженцы

Роза (куст) — 2,5−12 рублей

Флоксы — 3 рубля

Лилия (куст) — 3−7 рублей.

Приправы