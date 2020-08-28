На рынке появились свежие плоды шиповника, алыча, ежевика; стала дешевле кукуруза. Грецкие орехи, баклажаны, помидоры, груши, арбузы, дыни, чернослив имеют самую невысокую цену, не меняющуюся в течение двух недель. Цены указаны по состоянию на 27 августа.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
  • Картофель молодой — 0,5−0,8 рубля
  • Цветная капуста — 2,5 рубля (вчерашняя), 3 рубля (свежая)
  • Брокколи — 4−5 рублей
  • Огурцы — 0,8−1 рубль
  • Помидоры — 1,5−2 рубля
  • Баклажаны — 1,5 рубля
  • Морковь — 1,2 рубля
  • Свёкла свежая — 0,5 рубля
  • Кабачки — 0,5 рубля
  • Сладкий перец — 2−3,5 рубля
  • Острый перец — 0,7 рубля (за 1 штуку)
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5−7 рублей (за 1 кг)
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)
  • Фасоль — 1 рубль (1 стакан (200 граммов))
  • Бобы — 2 рубля (ведёрко)
  • Кукуруза сахарная — 2,5 рубля (1 кг)
  • Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Облепиха — 3 рубля (0,5 литра).

Фрукты

  • Арбуз — 1,6−2 рубля
  • Дыня —1,5−2,8 рубля
  • Ананас — 2−3 рубля (1 штука)
  • Гранат — 6,5 рубля
  • Киви — 6,5 рубля
  • Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5-литровое ведро)
  • Нектарин — 7 рублей
  • Персик молдавский — 3,8 рубля
  • Яблоки — 2 рубля; домашние — 0,8 рубля (1 кг)
  • Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (целлофановый пакет)
  • Груши — 2−3 рубля, груши домашние — 1−1,5 рубля (1 кг)
  • Чернослив — 2,5 рубля
  • Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
  • Черника — 2,5 рубля (0,5 литра)
  • Голубика — 7 рублей (1 литр)
  • Княженика — 3 рубля (0,5 литра)
  • Ежевика — 2,5 рубля (1 литр)
  • Облепиха — 2 рубля (0,5 литра)
  • Брусника — 6 рублей (1 литр)
  • Черешня — 7 рублей
  • Виноград — 2,5−5 рублей
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Малина — 4 рубля (1 литр)
  • Крыжовник — 6 рублей (3 литра)
  • Белая (красная) смородина или поречка — 1,2 рубля (1 литр)
  • Алыча — 1 рубль (1 литр)
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 3 рубля
  • Имбирь — 4 рубля
  • Орех грецкий — 5 рублей
  • Фундук — 15 рублей.

Саженцы

  • Роза (куст) — 2,5−12 рублей
  • Флоксы — 3 рубля
  • Лилия (куст) — 3−7 рублей.

Приправы

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
  • Приправы для засолки, консервирования (пучок хрена плюс укроп) — 0,5 рубля
  • Горчица в зёрнах — 5 рублей (300 граммов).

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