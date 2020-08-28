Замминистра труда посетил в Слуцке семью Башура и рассказал про матпомощь многодетным семьям

В 2020 году 102 тысячи многодетных семей получат единовременную материальную помощь для подготовки детей к учебному году. Об этом сообщил сегодня Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси. В это время замминистра был в гостях у слуцкой многодетной семьи Башура, сообщает БЕЛТА.

Единовременная помощь оказывается местными органами власти семьям, которые воспитывают троих и более детей.

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Конкретный размер помощи устанавливается решениями местных советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона. В среднем по стране на одного ребёнка выплата составляет 55 рублей.

«Ожидается, что такую помощь получат 102 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются более 210 тысяч школьников. Общая сумма поддержки будет 11,5 миллионов рублей», — добавил Валерий Ковальков.

Малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми также получают из местных бюджетов государственную адресную социальную помощь. Речь о единовременных пособиях (в среднем 160 рублей) на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и ежемесячных социальных пособиях (40 рублей).

Всё это замминистра рассказал, когда 28 августа посещал семью Башура в Слуцке. В этой семье воспитывают 12 детей, из них 11 — несовершеннолетние. Хозяйка, обладательница ордена Матери Оксана Башура, сейчас находится в отпуске по уходу за маленьким Артёмом, который родился в январе этого года. А до этого работала фельдшером на станции скорой медицинской помощи Слуцкой ЦРБ. Её супруг Николай трудится водителем в ОАО «Белвторчермет».

Валерий Ковальков вручил семье подарки и денежные сертификаты.

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