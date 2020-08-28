Про курс доллара 2009−2024 годов. Информация к размышлению (почти как в кино про Штирлица)

2009 год. Курс доллара в переводе на сегодня — 0,237 рубля.

2014 год. Курс — 1,185 рубля.

2019 год. Курс — 2,1036 рубля.

Каждый год на протяжении 10 лет наш рубль по отношению к доллару обесценивается на 20%.

Следующая веха — 2024 год. 4,2 рубля за 1 доллар. Не оракул и не Ванга. Кто в это поверит?

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И последнее. Знаю людей, которые на росте курса заработали за две недели (у кого есть доллары) от 1600 до 3200 рублей. А сколько у нас средняя пенсия?

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