Закатки хорошо хранятся в квартирных условиях. Случчанка поделилась пошаговым рецептом кабачковой икры (фото)

Марта Попова
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Закатки хорошо хранятся в квартирных условиях. Случчанка поделилась пошаговым рецептом кабачковой икры (фото)
Фотографии: Марта Попова

Этот рецепт кабачковой икры я использую второй год. Продукт получается с классическим вкусом, закатки хорошо хранятся в квартирных условиях.

На 2,5 кг кабачков — 500 г лука, 500 г моркови, 10 чайных ложек томатной пасты, 5 столовых ложек сахара, 5 чайных ложек соли, 5 столовых ложек уксуса, подсолнечное масло для обжарки.

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Закатки хорошо хранятся в квартирных условиях. Случчанка поделилась пошаговым рецептом кабачковой икры (фото) Закатки хорошо хранятся в квартирных условиях. Случчанка поделилась пошаговым рецептом кабачковой икры (фото)

Измельчаем лук, обжариваем до золотистого цвета на подсолнечном масле.

Измельчаем морковь, обжариваем на подсолнечном масле.

Закатки хорошо хранятся в квартирных условиях. Случчанка поделилась пошаговым рецептом кабачковой икры (фото)Закатки хорошо хранятся в квартирных условиях. Случчанка поделилась пошаговым рецептом кабачковой икры (фото)

Измельчаем морковь, обжариваем на подсолнечном масле.

Обжаренные лук и морковь, кабачок, нарезанный кубиками, складываем в одну ёмкость и тушим 45 минут.

Измельчаем морковь, обжариваем на подсолнечном масле.

Потушенные овощи измельчаем блендером. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Измельчаем морковь, обжариваем на подсолнечном масле.Измельчаем морковь, обжариваем на подсолнечном масле.

Добавляем соль, сахар, томатную пасту, уксус, доводим до кипения, закрываем в стерильные банки, переворачиваем вверх дном, укутываем. После остывания убираем на хранение.

Измельчаем морковь, обжариваем на подсолнечном масле.

Зимой будет очень вкусно. Приятного аппетита!

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