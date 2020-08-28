Закатки хорошо хранятся в квартирных условиях. Случчанка поделилась пошаговым рецептом кабачковой икры (фото)

Этот рецепт кабачковой икры я использую второй год. Продукт получается с классическим вкусом, закатки хорошо хранятся в квартирных условиях.

На 2,5 кг кабачков — 500 г лука, 500 г моркови, 10 чайных ложек томатной пасты, 5 столовых ложек сахара, 5 чайных ложек соли, 5 столовых ложек уксуса, подсолнечное масло для обжарки.

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Измельчаем лук, обжариваем до золотистого цвета на подсолнечном масле.

Измельчаем морковь, обжариваем на подсолнечном масле.

Обжаренные лук и морковь, кабачок, нарезанный кубиками, складываем в одну ёмкость и тушим 45 минут.

Потушенные овощи измельчаем блендером. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Добавляем соль, сахар, томатную пасту, уксус, доводим до кипения, закрываем в стерильные банки, переворачиваем вверх дном, укутываем. После остывания убираем на хранение.

Зимой будет очень вкусно. Приятного аппетита!