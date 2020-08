Студия гимнастики и стретчинга DivaSport приглашает на занятия мам и их детей

View this post on Instagram

❗️Объявляем набор в тренировочные группы детей и взрослых на новый учебный сезон❗️ Всю подробную информацию вы можете узнать, написав нам в direct, оставив комментарий или позвонив по номеру: +37 544 749 6066(Viber) +37 544 749 6063(viber)