Студия гимнастики и стретчинга DivaSport приглашает на занятия мам и их детей

Гимнастика развивает у детей пластичность и координацию, двигательный аппарат. Малыши приобретают правильную осанку и развитые мышцы, а также им прививается сила воли, ответственность и сплочённость.

Стретчинг для взрослых — это отличное расслабление тела. Мышцы вытягиваются в удовольствие, а под приятную музыку и с хорошими тренерами занятия становятся позитивными и проходят легко.

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