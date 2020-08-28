ФК «Слуцк» сыграет на выезде против гомельского «Локомотива». Прогноз на матч

В субботу, 29 августа, в рамках 1/16 финала Кубка Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против гомельского «Локомотива». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 16:30.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Локомотив» (Гомель). На сегодняшний день гомельская команда играет дивизионом ниже, чем «Слуцк». «Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице в первой лиге и делит её с «Гомелем», так как у команд одинаковое количество очков. В первой лиге команда является крепким середняком, в чемпионате текущего розыгрыша игроки «Локомотива» добывали разгромные победы в матчах со светлогорским «Химиком» (5:0) и столичными «Крумкачами» (4:0). Что касается розыгрыша Кубка Беларуси, то во втором квалификационном раунде они уничтожили в гостях ФК «Першы рэгiён» из деревни Ковердяки (Брестская область) и в 1/16 финала по итогам жеребьёвки гомельчанам в соперники достался «Слуцк».

Не смотря на то что «Локомотив» играет дивизионом ниже своего предстоящего соперника, нельзя говорить о том, что гомельская команда — аутсайдер в матче. Например, в прошлом сезоне розыгрыша Кубка страны игроки «Локомотива» были сильнее могилёвского «Днепра» (3:2) в 1/16 финала, затем, в 1/8 финала, разгромили «Смолевичи» (3:0) и только в четвертьфинале уступили «Витебску» 3:1 по сумме двух матчей.

ФК «Слуцк». Случчане, в отличие от гомельской команды, только начинают свой путь к финалу Кубка Беларуси. Для «Слуцка» стадия 1/16 финала — стартовая. До этого «сахарники» играли только в чемпионате страны, и в последнем матче были обыграны дома столичным «Динамо» со счётом 2:1.

Выделять «Слуцк» как однозначного фаворита в предстоящем матче нельзя не только потому что у команды есть финансовые трудности, но ещё и по той причине, что тренерский штаб команды едва может заполнить заявку на матч. Из команды за последнее время ушло пять футболистов. Последним клуб покинул защитник Сергей Чеботаев. Тренерский штаб клуба уже начал заигрывать молодых игроков, так, в прошедшем матче, за «бело-синих» дебютировал опорный полузащитник Владислав Сычёв, который является воспитанником клуба. Из-за этих проблем у случчан могут появиться реальные трудности с проходом в следующий раунд. Поэтому, шансы на проход в 1/8 финала у команд примерно 50/50.

Ожидания от матча. От матча с такой афишей стоит ожидать открытого футбола и забитых голов. «Кур'ер» сделает прогноз на то, что обе команды смогут отличиться в матче. А вот кто пройдёт в следующую стадию розыгрыша Кубка Беларуси предположить сложно, учитывая проблемы «Слуцка».