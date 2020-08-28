Дорогие оппозиционеры, если вы за демократию, так начните с себя и «не спалiце хату»!

Дорогие оппозиционеры! Вы не прошли испытание на демократию! Вы как Крысолов, которому не заплатили, поэтому он увёл детей, а вы вывели детей на улицы, сыграв на их душах.
Что же произошло с нашими детьми? Откуда столько ненависти? Пока родители работали, чтобы прокормить детей, дети играли «в стрелялки», наращивали мускулатуру, лайкали видеоролики про «девочки бьют одноклассницу до синяков, таскают за волосы и макают в унитаз» и другую «жесть». Теперь эта детская жестокость вылилась на улицу.
В ИЗОЛЯТОРАХ и в ОМОНе пенсионеры не работают! Там работают ваши ровесники, ваши одноклассники или чуть постарше, это ваше поколение. Получая от них побои и сталкиваясь с проявлением непомерной жестокости, задумайтесь, во многом ли вы отличаетесь от них.
Просто волей судеб вы оказались по разным сторонам баррикад и теперь призываете отомстить, бойкотировать, разрушить «режим». А потом что? «Спалите хату», станете погорельцами и поедете за границу побираться и просить милостыню? Может, уже пора повзрослеть и поумнеть? Если вы за демократию, так и начните с себя. И в первую очередь это касается учителей! Научитесь уважать чужое мнение. Ненависти не место в школе. Не мстите ученикам за свои разногласия с их родителями. Не устраивайте травлю учеников, если их родители не хотят сдавать деньги вам на подарки, не унижайте детей, не растите садистов. И вам не придётся выходить на площадь под лозунгами «Остановите насилие». Это же касается и родителей. Никто не уважает мнение других. На кухнях крики, в больницах забыли про клятву Гиппократа, в учебных и трудовых коллективах разлом на «за» и «против».
А что «подстрекатели»? Что умного они нам предлагают? Сегодня они «дружат» против «батьки», а потом начнут делить власть, повытаскивают компромат друг на друга. И будем мы ещё долго кувыркаться в этой грязи, не замечая, как рядом подрастает ещё одно «опалённое» поколение.
Давайте не будем лишать наших детей счастливого детства, добрых родителей, умных учителей, мирного неба и хлеба насущного.
Я за мирный диалог!
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Говновпроруби уже спалил бы хату, но это хата не его, а его родителей, а он же не дурак палить их хату, ведь они же его поят и кормят. спалил бы какую бюджетную, но боится омона который пытает дубинками детей мирно раздающих зажигательные смеси у 6й школы и бьющих милиционеров по голове бутылками ради президента Тихановской.
Говнопрорубиевый 2015 уже и здесь отметился? Шустрый какой. Уважаемый автор статьи, прежде чем писать свое мнение, ознакомьтесь с реальной обстановкой в стране не из провластных сми, экономика стагнирует уже не одно десятилетие, рубль обесценивается, люди едут на заработки за границу, чтобы прокормить семьи. Кому мы должны сказать спасибо за все это? И вдобавок ко всему у людей украли голоса, а когда вышли на протест ещё и избили. В Беларуси проходят МИРНЫЕ протесты и горе тем силовикам которые спровоцирует гражданскую войну, на улицах не оппозиция, на улицах обычный народ
Так что — Вы согласны с обманом и насилием? Я хочу растить детей в свободной и честной стране, где не носят взятки чиновникам, где не воруют на предприятиях, где повар из детсада не продаёт масло соседям. Где диплом об образовании ничего не значит, где государство не может обеспечить равноправие и свободомыслие. Где законы трактуются двояко, где все государственное — значит ничье.
Автор во многом прав. Что всем добрее надо быть — это факт. Вот только с одним у Вас неувязочка. Приведите, пожалуйста, хоть один РЕАЛЬНЫЙ факт призыва к насилию, грабежам, ещё чего-то там страшного и ужасного звучавшего из уст противников действующей власти (БТ, извините, не в счёт). Зато можно минут за десять накидать массу цитат призывающих к агрессии из уст представителей той самой власти. Люди выступают всего-лишь за честность в отношении собственного народа. За свободу ВЫБОРА. В жизни государства должно быть как и в жизни обычного человека место ошибкам, иногда падениям, иногда шишкам, но это будут свои шишки и свои падения, без этого нет развития. А у нас получается как? Мальчик хочет в футбол играть, а его мама любительница классической музыки на скрипочку ведёт. Мальчик подрос… Подробнее »