Дорогие оппозиционеры, если вы за демократию, так начните с себя и «не спалiце хату»!

Дорогие оппозиционеры! Вы не прошли испытание на демократию! Вы как Крысолов, которому не заплатили, поэтому он увёл детей, а вы вывели детей на улицы, сыграв на их душах.

Что же произошло с нашими детьми? Откуда столько ненависти? Пока родители работали, чтобы прокормить детей, дети играли «в стрелялки», наращивали мускулатуру, лайкали видеоролики про «девочки бьют одноклассницу до синяков, таскают за волосы и макают в унитаз» и другую «жесть». Теперь эта детская жестокость вылилась на улицу.

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В ИЗОЛЯТОРАХ и в ОМОНе пенсионеры не работают! Там работают ваши ровесники, ваши одноклассники или чуть постарше, это ваше поколение. Получая от них побои и сталкиваясь с проявлением непомерной жестокости, задумайтесь, во многом ли вы отличаетесь от них.

Просто волей судеб вы оказались по разным сторонам баррикад и теперь призываете отомстить, бойкотировать, разрушить «режим». А потом что? «Спалите хату», станете погорельцами и поедете за границу побираться и просить милостыню? Может, уже пора повзрослеть и поумнеть? Если вы за демократию, так и начните с себя. И в первую очередь это касается учителей! Научитесь уважать чужое мнение. Ненависти не место в школе. Не мстите ученикам за свои разногласия с их родителями. Не устраивайте травлю учеников, если их родители не хотят сдавать деньги вам на подарки, не унижайте детей, не растите садистов. И вам не придётся выходить на площадь под лозунгами «Остановите насилие». Это же касается и родителей. Никто не уважает мнение других. На кухнях крики, в больницах забыли про клятву Гиппократа, в учебных и трудовых коллективах разлом на «за» и «против».

А что «подстрекатели»? Что умного они нам предлагают? Сегодня они «дружат» против «батьки», а потом начнут делить власть, повытаскивают компромат друг на друга. И будем мы ещё долго кувыркаться в этой грязи, не замечая, как рядом подрастает ещё одно «опалённое» поколение.

Давайте не будем лишать наших детей счастливого детства, добрых родителей, умных учителей, мирного неба и хлеба насущного.

Я за мирный диалог!

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