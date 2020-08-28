С какими странами и как испортил отношения официальный Минск в последние дни

В четверг, 27 августа, стало известно об ухудшении и прерывании внешнеполитических отношений двух соседних стран с официальной Беларусью.

Польша

27 августа Лукашенко сказал: «Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадётся, Гродненская область уже отойдёт Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят». Похожие заявления он делал и раньше.



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В тот же день, 27 августа, в Польше посла Беларуси вызвали в МИД.

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши сегодня в 15.00 посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши», — сообщило ведомство.



И в тот же день в Белорусский МИД вызвали уже посла Польши. Ему заявлен решительный протест «в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси», пишет TUT. BY о сообщении пресс-секретарь МИД Анатолия Глаза.

Ранее 23 августа на обвинения действующего президента Беларуси в попытках «отсечь Гродненскую область» официальная Польша ответила, что не собирается нарушать территориальную целостность Беларуси.

Украина

Глава Министерства иностранных дел Украины 27 августа сообщил, что с Беларусью «все процессы, все контакты поставлены на паузу». Об этом сообщает TUT. BY со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационные последствия для Украины.

16 августа МИД Украины заявил, что обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию в отношении них, выраженную Евросоюзом.

Кроме того, официальный Киев впервые в истории отозвал посла в Минске для консультаций в связи с событиями, связанными с выборами.

