Белагропромбанк проведет кейс-чемпионат «Агро 2.0» для студентов всех вузов страны

С 1 сентября по 30 ноября 2020 года Белагропромбанк проведет кейс-чемпионат «Агро 2.0» для студентов 2−4 курсов очных отделений высших учебных заведений страны. После летнего отдыха, пока молодежь особенно полна новых творческих идей и горит желанием воплощать в жизнь новые креативные проекты, банк предлагает испытать свой шанс на победу в конкурсе бизнес-решений в сфере агроэкотуризма. На кону — отличный денежный приз!

Сегодня мы можем по праву гордиться своей талантливой, инициативной, мотивированной на работу и достижения молодежью не только в своей стране, но и далеко за ее пределами. Безусловно, молодое поколение необходимо поддерживать в его стремлениях, в том числе финансово. Именно в целях финансовой поддержки талантливой студенческой молодежи, оказания содействия в реализации ее идей и активного вовлечения в развитие малого и среднего бизнеса в стране задумывался и проводится кейс-чемпионат на лучшее кейс-решение «Агро 2.0» в сфере агроэкотуризма.

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Тема агроэкотуризма для проведения кейс-чемпионата выбрана банком не случайно. Это даст возможность нынешнему поколению студентов окунуться в данную сферу и глубже узнать ее современные тенденции и перспективы. А перспектив здесь много, так как отрасль активно развивается и ежегодно привлекает в нашу страну десятки тысяч иностранных туристов.

Итак! Всем студентам 2−4-х курсов очных отделений вузов нашей страны мы предлагаем проявить свою творческую инициативу и уже имеющиеся знания в области агроэкотуризма, принять участие в открытом кейс-чемпионате «Агро 2.0» Белагропромбанка и получить шанс заработать благодаря своему таланту главный приз — 2000 белорусских рублей! Также участники, завоевавшие второе и третье места в чемпионате, получат денежные призы 1500 и 1000 белорусских рублей соответственно.

Денежные призы, а также приятные подарки от банка получат те команды студентов, которые подготовят самый интересный и креативный кейс-проект, отлично выполнят задания кейс-чемпионата. Задания конкурсантам будут предложены самые разные: от решения конкретной бизнес-задачи до подготовки оригинального бизнес-плана.

Справочно. Кейс-чемпионат проводится при участии корпоративных клиентов Белагропромбанка из агроэкотуристического сегмента — владельцы агроусадеб, хуторов и агротуристических комплексов. Владельцы агроусадеб подготовят для студентов задания, а также выступят членами жюри конкурса. Студентов ожидают самые разнообразные кейс-задачи: разработка турпродукта для привлечения туристов в страну, описание бизнес-модели субъекта агроэкотуризма и подготовка способов ее тиражирования, разработка сайта и логотипа компании-клиента и др.).

Основные условия конкурса

Если вы студент 2−4-х курса очного отделения высшего учебного заведения страны и желаете стать участником кейс-чемпионата «Агро 2.0», то:

В срок с 01.09.2020 по 30.09.2020 отправьте заявку на участие в кейс-чемпионате на электронный адрес rec@belapb.by (здесь важно знать, что в кейс-чемпионате принимают участие команды из 2−3 человек и преподавателя из числа работников учреждения образования, поэтому заявку нужно заполнить всем членам команды, форму заявки можно найти по ссылке). Станьте подписчиком HR-аккаунта «Работа в Белагропромбанк».

Срок проведения кейс-чемпионата — с 01.09.2020 по 30.11.2020.

После того как заявка будет оформлена, с вами свяжутся специалисты банка и расскажут о дальнейших этапах участия в кейс-чемпионате. Оценивать кейс-проекты будут зрители и жюри из состава компаний-клиентов банка в сфере агроэкотуризма, учреждений образования и сотрудников банка. Зрители проголосуют за кейсы в режиме реального времени на сайте www.menti.com!

Ждем ваши заявки и рады будем видеть вас на нашем кейс-чемпионате «Агро 2.0»!

ОАО Белагропромбанк УНП 600 205 226