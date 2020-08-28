Лукашенко высказался о БЧБ-флаге и рассказал, почему приносил свою первую присягу под ним. Его слова цитирует телеграм-канал «Пул первого».

— Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов). Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал.

Он напомнил, что за нынешнюю символику на референдуме проголосовало большинство.

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— Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги.

Напомним, первые президентские выборы в Беларуси состоялись в 1994 году. Александр Лукашенко во втором туре получил 80,6% — и в 39 лет стал руководителем государства. Инаугурацию назначили уже на 10-й день после выборов — на 20 июля. Дату с избранным президентом не согласовывали, а просто пригласили его на специальное заседание Верховного Совета. Ровно в 10 утра Александр Лукашенко принёс первую в своей жизни присягу на верность стране и народу. Короткую клятву президент произносил по-белорусски под бело-красно-белым флагом и на Конституции с гербом «Пагоня».