Что важного сказала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, когда шла на допрос к следователям

В среду 26 августа писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор книг «У войны не женское лицо», «Чернобыльская молитва» и многих других, журналистка и сценаристка, была вызвана в следственный комитет.

Светлана Алексиевич — член президиума Координационного совета (КС) по трансферу власти. Против совета генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело. По этому делу Алексиевич вызвали в СК в качестве свидетеля.

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Поддержать писательницу к СК пришло около сотни человек. Сопровождали её ещё около 20 человек, в том числе другие члены совета.

NAVINY.BY пишут, что Алексиевич поблагодарила людей за поддержку и произнесла речь.

«Я иду [на допрос] совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, я чувствую, что всё, что мы делали, вполне законно, — отметила она. — Более того, это очень нужно сегодня, потому что если так нас будут разделять и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне, это очень опасно. Наша цель была только объединить общество, ни к какому перевороту [не призывали]. Это все напрасный довод, что все мы, 600 человек [членов Координационного совета] собрались и что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому, это у нас на глазах делается белорусская нация, белорусский народ».

«Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. И, если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было, а сегодня, когда мы видим эти тысячные движения людей… И вы бы видели, какие прекрасные развороты [газет] в западных СМИ, появился как бы бренд Беларуси. То есть белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир: им нравится, что ни один газон не помят, что ни одна витрина не разбита, что люди так достойно, так красиво себя ведут. И что мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти занять почту и телеграф, а предлагаем мирный способ борьбы.

Это то, что требует сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит и человек ценит свою жизнь. И то, что мы видели первые три дня — противостояние, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век, а мы должны говорить друг с другом, спорить друг с другом. Вот для меня идеал был, когда человек нес в одной руке зеленое знамя, в другой — красно-белое, то есть он хотел сказать: давайте говорить, мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна, и нам в ней жить, нашим детям жить", — заявила писательница.

«Я помню тот большой флаг, вы все помните, десятиметровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькие ручонки тянут. А еще более смешная вещь, когда идет митинг бюджетников и родители кричат „Батька, Беларусь“, а их маленькие дети, которые еще не умеют врать, кричат „Уходи“. И сразу понятно, что происходит дома, что происходит в воздухе нашей страны», — добавила она.

«Я думаю, нам надо быть вместе, нам надо не уступать, не дай Бог, чтобы пролилась кровь с нашей стороны, она не должна пролиться, мы должны победить духом, победить силой своих убеждений», — подытожила Алексиевич.

На вопрос, каким она видит дальнейшее развитие событий, Светлана Алексиевич ответила, что мир должен помочь Беларуси заставить Лукашенко говорить.

«Я думаю, это будут долгие политические рокировки, наверняка. Я вижу, что, может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой. Но тут нам должны помочь, навряд ли мы и наш Совет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно. Поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь», — резюмировала Алексиевич.