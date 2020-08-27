Что происходит? Над домом три раза пролетел военный самолёт

Самолёт над домом, стёкла дрожат. Первый раз — направление на восток, второй раз — на юго-запад, третий раз — на Минск. И всё в течение 20 минут, высота не более 2 км. Что происходит?

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