Корреспондент DW побывал на поле под Кёльном, которое местные фермеры разбили на участки и сдали их в аренду всем желающим. Оказывается, выращивать овощи — не только полезно, но и модно.

«Вы хотите сами выращивать экологически чистые овощи, но у вас нет собственного огорода? Не беда, мы вам поможем», — с таким предложением пять лет назад семья фермеров из-под Кёльна Ханс-Георг и его сын Себастиан Поль обратились к горожанам на своей интернет-странице. С тех пор от желающих нет отбоя.

Бизнес-идея: отдать в аренду людям

По весне фермеры вспахивают поле между Кёльном и Фрехеном и сдают в аренду 160 участков. Стоимость аренды с весны до осени — 300 евро. Цена невысокая, если учесть, что фермеры не только вспахивают, но и засевают большую часть каждого участка 30 видами различных овощей и зелени, а также дважды в неделю поставляют огородникам воду для полива. Остальное — дело арендатора.

По данным фермеров, участок площадью 4×25 метров обеспечивает овощами семью из четырёх человек в течение года.

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«Наша идея полностью оправдала себя, — подчёркивает молодой фермер Себастиан Поль. — Все угодья, принадлежащие нашей семье, мы обрабатываем сами, а урожай продаём на городских рынках или в собственном магазине. Мы не используем сезонных рабочих, но со временем поняли, что работы слишком много, поэтому решили сдавать в аренду участки для горожан».

Большой выгоды, по собственному призна­нию фермеров, у них нет, арендой они покрывают свои текущие расходы, зато земля не пустует, а служит людям.

«Нам хотелось, чтобы семьи могли показать своим детям, что горох и другие овощи не растут в банках, которые продаются в супермаркетах, а выращиваются на полях. А какой труд за этим стоит, должны узнать не только дети, но и сами взрослые», — улыбается молодой отец 27-летний фермер Себастиан.

Вместо летнего отпуска — работа в огороде

Аника Бреде — мать 10-месячных близнецов, которые требуют много внимания. Но она находит время для ухода за своим участком. «Для меня это первый опыт и первый овощной сезон. Я практически перестала покупать овощи в магазине. Лук, огурцы, картофель, помидоры, баклажаны, дыни и тыквы у меня растут на участке», — подчёркивает Аника.

По её словам, нынешними весной и летом, когда люди вынуждены были находиться в социальной изоляции из-за пандемии, у них гораздо больше времени освободилось для огорода. «Я бываю здесь по два-три раза в неделю, и у меня всегда хорошее настроение, когда я приношу домой свежие овощи. Я обеспечиваю ими не только свою семью, но и друзей, которые мне помогают», — подчёркивает Аника.

Пятое лето на огороде

Семейная пара Георг и Сильвия Рунге живут в 20 минутах ходьбы от своего участка. Они уже пятый год выращивают собственные овощи.

«У нас есть свой сад за домом, но нам этого мало, поэтому мы были рады возможности арендовать дополнительный участок», — признаётся Георг. Семья давно уже не покупает овощей в магазинах, им важно иметь на своём столе экологически чистые продукты.

«За пять лет мы сами обзавелись огородным инвентарём, чтобы быть более независимыми», — говорит Сильвия.

По соседству — участок её брата. Он был первым арендатором в семье, за ним потянулись и другие родственники. «Мы собираем богатые урожаи и с удовольствием проводим свободное время на этом участке. Мы здесь расширили свой круг общения, делимся друг с другом опытом выращивания овощей», — подчёркивает Георг.

На столе — только собственные овощи

Урожая семье Рунге хватает на весь сезон, они даже на зиму делают заготовки.

«Наш трёхлетний племянник практически вырос на этом огороде, мы его часто берём с собой, он ест всё, что находит на грядках, мы только и успеваем следить за тем, чтобы он их мыл, прежде чем откусывать», — смеётся Георг. А не помоет — тоже не беда. Огородникам по договору запрещено использовать любые химические удобрения.

«Сегодня мы порадуем нашу невестку, она родом из Беларуси и часто рассказывает нам о том, как её родственники выращивают собственные урожаи на дачах. Мы стараемся не отставать от своих белорусских родственников!»

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