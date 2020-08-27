Новые правила рыболовства вынесли на общественное обсуждение

24 августа на сайте Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь pravo.by размещен проект Указа Президента Республики Беларусь «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве».

Это обновленные правила, которые будут регулировать сферу рыболовства. Все желающие могут внести свои рекомендации по их доработке.

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Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить по электронной почте организатору общественного обсуждения — в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь на адрес oborejsh@qmail.com. Общественное обсуждение продлится по 2 сентября 2020 года.