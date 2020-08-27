Своими словами о выборах-2020. Владимир Адзерихо: что должны были сказать власти на митинге, чтобы помирить людей

Житель деревни Болотчицы Владимир Адзерихо, сторож, рассказывает, какие у него остались вопросы после митинга за Лукашенко и почему ситуацию в Беларуси нельзя сравнивать с цветными революциями или с происходившим в Украине. Также случчанин рассуждает, что должны были сказать власти, чтобы их речь была примирительной, а не о заблудших душах.
Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.
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Что должен был сказать отец Онуфрий Гришке Самозванцу на польской границе, когда Говно в проруби (у которого президент Света) стоял на шухере?
Он должен был сказать: Блажен Factor, ибо имеет он недоделанного 2015, и будет иметь до скончания века. Аминь!
Тот случай, когда сторож должен управлять Слуцком, а не действующий мэр. Вот тебе и три образования…