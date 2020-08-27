Как солигорские шахтёры взбудоражили власти и мировые рынки

Забастовка шахтеров «Беларуськалия», которой они пригрозили полторы недели назад, напугала не только белорусские власти, но и приковала внимание ряда мировых игроков и экспертов. Сейчас страсти немного улеглись. TUT. BY подводит предварительные итоги.

Что значит «Беларуськалий» для Беларуси?

«Беларуськалий» по объему выручки — это четвертое предприятие страны вслед за двумя НПЗ и «Газпром трансгаз Беларусь». Доход солигорского комбината в прошлом году достиг почти 4,8 млрд рублей. Прибыль от реализации составила 1,52 млрд рублей, а чистая прибыль — 937,5 млн рублей.

Экспорт калийных удобрений представляет собой существенный источник валюты для Беларуси. Больше приносят только нефтепродукты. По данным Белстата, в 2019 году экспорт калийных удобрений принес 2,77 млрд долларов.

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Единственным акционером «Беларуськалия» является государство, которое получает дивиденды и прибыль в казну. Плюс к этому стоит добавить налоги и сборы. В 2019 году «Беларуськалий» обеспечил 5,6% консолидированного бюджета Беларуси.

Любые конъюнктурные изменения на рынке калийных удобрений отражаются на казне и по смежным сферам. Белорусские власти уже жаловались, что в первом квартале этого года недополучили в бюджет страны серьезный объем калийных экспортных пошлин из-за падения продаж. «Мы недополучили около 350 млн рублей из-за проблем на нефтяном и калийном рынках», — говорил в апреле первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

«Беларуськалий» является спонсором крупных спортивных проектов. В 2019 году комбинат был ключевым партнером Европейских игр, которые прошли в Минске. Плюс ко всему «Беларуськалий» много лет поддерживает самый дорогостоящий белорусский спортивный клуб — хоккейное «Динамо-Минск», которое выступает в КХЛ. И хотя из-за неудовлетворительных результатов команды объем выплат резко сократился, солигорское предприятие остается в числе основных спонсоров «Динамо». Плюс еще содержит хоккейный и футбольный клубы «Шахтер» из Солигорска, а также поддерживает ряд федераций и соревнований.

Какая сейчас ситуация на «Беларуськалии»?

Информация о работе «Беларуськалия» поступает противоречивая. С одной стороны, сам комбинат вечером 19 августа заявил, что все семь его рудников работают в плановом режиме, как и три из четырех обогатительных фабрик, в то время как фабрика первого рудоуправления продолжит работу после планового ремонта. В то же время есть информация, что небольшая часть шахтеров по-прежнему бастует. Кроме того, стачечный комитет «Беларуськалия» в своем телеграм-канале призвал тех сотрудников, кто вышел на работу, полностью следовать инструкциям и требованиям безопасности и тем самым препятствовать эффективной работе предприятия (так называемая итальянская забастовка).

Однозначно можно сказать, что протестная активность на предприятии ослабла. Давление властей на бастующих возымело действие. Силовики начали задерживать лидеров стачечных комитетов. Экономические власти «доходчивыми, простыми словами объяснили, какие потери несет предприятие, как это отражается в конечном итоге на положении конкретного работника, заработной плате, премировании». Забастовкой на «Беларуськалии» воспользовались конкуренты, тот же «Уралкалий», который с удовольствием нарастил объемы поставок, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Белорусская калийная компания (БКК), реализующая продукцию «Беларуськалия», 17 августа, когда забастовка только начиналась, выступила с обращением к своим партнерам, пообещав приложить все усилия для выполнения имеющихся обязательств, но призвав с пониманием отнестись к ситуации.

«Мы внесли некоторые коррективы в наш график: сроки отдельных отгрузок сместились на два-три дня», — сообщили TUT. BY в БКК 26 августа.

Как отреагировали рынки на ситуацию в Беларуси?

Мировой калийный рынок очень концентрированный: на четырех крупнейших производителей («Беларуськалий», Nutrien, «Уралкалий» и Mosaic) приходится почти две трети суммарного производства. Доля «Беларуськалия» составляла около 20% в 2019 году.

Лишь в конце апреля — мае БКК заключила долгосрочные контракты с основными своими клиентами в Китае и Индии. Цена составила 220−230 долларов за тонну, что на 50−70 долларов ниже уровня прошлого года. Но в условиях падения спроса и снижения нефтяных котировок нынешние цифры многие эксперты восприняли удовлетворительно. В сложившихся условиях БКК пыталась успокоить рынки, поскольку невыполнение контрактных обязательств чревато последствиями. Однако есть еще спотовый рынок сбыта калийных удобрений, где сделки идут в режиме реального времени. Самый крупный — Бразилия. В июле Беларусь заняла первое место по отгрузкам хлористого калия бразильским заказчикам, отправив 507 тыс. тонн продукта по сравнению с 147 тыс. тонн в июле 2019 года, согласно данным GTT. В январе-июле на долю Беларуси пришлось 24% всего импорта данного удобрения в Бразилию.

На прошлой неделе на фоне неопределенности в Беларуси покупатели удобрений стали направлять больше заявок другим производителям. Однако рост цен на хлористый калий на неделе 14−20 августа был зафиксирован лишь в Бразилии (на 7,5 доллара за тонну), в остальных регионах котировки не изменились ввиду слабого спроса, пишет ценовое агентство Argus.

Основная часть производственных мощностей «Беларуськалия» по-прежнему работает, хотя, вероятно, с более низкой загрузкой, но ситуация может измениться в случае усиления политических волнений, считают аналитики Fitch Ratings.

Неопределенность относительно поставок «Беларуськалия» может привести к тому, что другие производители будут повышать цены предложения на спотовом рынке, поскольку покупатели в настоящее время фокусируются на получении объемов, необходимых для предстоящего осеннего сезона внесения удобрений, и могут в большей степени быть готовы принять более высокие цены, говорится в сообщении Fitch Ratings.

По оценкам CRU, к производителям, имеющим наиболее благоприятные позиции, чтобы заместить объемы «Беларуськалия» на рынке, относятся российский «Уралкалий» и канадская Canpotex, которая экспортирует объемы, производимые компаниями Nutrien и Mosaic, ввиду сходных характеристик в плане производства и экспортных направлений.