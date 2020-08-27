В родительских чатах в Слуцке уже пишут: сдайте деньги. Но зачем, если заведующая садом считает, что у нас в стране всё хорошо и стабильно?

Буквально вчера [26 августа] прошла педконференция. Хорошо поговорили о планах, об успехах. Но я хочу затронуть тему, которая тоже касается педагогов и воспитателей.

Недавно прошедшие выборы показали, как наши педагоги выступают за мир и порядок и не только. Но праздник прошёл, и начались будни.

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Мой ребёнок ходит в сад, в группе в Viber, как и в других, снова начали писать, что надо сдать деньги: на туалетную бумагу, салфетки, тетради и прочее. Но после того, как на митинге на стадионе я увидела заведующую детским садом, которая за стабильную и красивую страну, да ещё и после таких ситуаций на участках по выборам, я решила не сдавать больше на эти поборы.

Конечно, как только поднимается вопрос, сразу говорят, что это только исключительно в добровольной форме и только с согласия. То же самое касается и взносов, которые просят внести непосредственно при зачислении в сад.

Так вот. Если у нас (со стороны заведующей) всё настолько хорошо и стабильно и её, в принципе, всё устраивает, то, я думаю, заведующие должны позаботиться о том, чтобы наше министерство и отдел в горисполкоме выделили средства для работы воспитателей и обеспечения средствами для соблюдения санитарных норм, которые курирует санстанция.

Я не упрекну тех, кто не захочет сдавать или у кого попросту нет денег. А тем, кто хочет быть самым «своим», чтобы их ребёнок занимался в идеальных условиях, предлагаю за свой счёт сделать ремонт, сдать за тех, кто не может или не хочет.

К слову, ещё в том году слышала, что хотят создать отдел по ремонту школ и садов. И кто должен выделять средства для нужд ремонта: родители или всё-таки управление?

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