О подготовке к новому учебному году рассказали в управлении по образованию Слуцкого райисполкома, пишет «Слуцкий край».

Специалисты

Назначены новые руководители:

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гимназия № 2 — С.А. Сенькевич,

Козловичская СШ — А. М. Слуцкий,

Подлесский УПК ясли-сад — средняя школа — Н. М. Бочкина,

Танежицкая СШ — О. А. Попова.

Возможности

Для старшеклассников есть профильные классы, в которых изучают азы определённых профессий. Так,

правовые классы находятся в СШ № 2, где предварительно зачислено 16 учеников;

военно-патриотические — в СШ № 5, где планируют проходить обучение 53 человека;

аграрные — в Весейской СШ, где предварительно будут учиться 4 человека;

педагогические — в СШ № 12, Греской СШ, где в профильных классах 67 учеников.

432 учащихся базовых классов будут изучать учебный предмет «Трудовое обучение», они 2 года будут осваивать профессии на выбор:

агент по туризму,

делопроизводитель,

демонстратор одежды,

исполнитель художественно-оформительских работ,

овощевод,

оператор электронно-вычислительных машин,

плотник,

повар,

продавец,

слесарь по ремонту автомобилей,

слесарь-ремонтник,

столяр,

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,

фотограф,

цветовод,

швея.

Спецобразование

Спецобразование разработано для детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с ранним аутизмом.

В дошкольных учреждениях к новому учебному году сформировано 23 группы, где будут получать специальное образование 287 воспитанников, 30 групп интегрированного обучения и воспитания, где будет 81 человек.

В учреждениях общего среднего образования интегрированное обучение планируется в 113 классах (191 учащийся).

Для детей с более лёгкими нарушениями открыты пункты коррекционно-педагогической помощи на базе детских садов и школ (занятия проходят 2 раза в неделю по полчаса для детей с нарушением звукопроизношения, письменной речи, чтения). На Случчине работают 23 таких пункта в дошкольных учреждениях образования и 13 — на базе средних школ.

Материально-техническая база

В рамках создания безопасных и комфортных условий обучения были проведены текущий, капитальный ремонты и приобретено необходимое оборудование.

В учреждениях образования Случчины проведены общестроительные работы. Отремонтировали кровли складского помещения в Козловичской СШ, над спортивным залом Вежской СШ, СШ № 6 и спортивного зала яслей-сада № 21, планируется ремонт кровли СШ № 5.

Отремонтировали фасад здания в яслях-саду в деревне Великая Слива, ведутся работы по ремонту фасада яслей-сада № 22 с заменой окон, фасада СШ № 10 имени С .Ф. Рубанова. Заменили некоторые окна в яслях-садах д. Великая Слива, № 22, СШ № 6, № 10 имени С. Ф. Рубанова, Великосливской базовой школе. Начата работа по замене витражных окон в СШ № 12 и другое.

Также проведены сантехнические работы. В Исернском УПК ясли-сад — средняя школа выполнены работы по ремонту системы перекачки канализационных стоков, в яслях-саду № 1 сделана гидропромывка и замена труб системы отопления, в яслях-саду аг. Октябрь проведены работы по замене котла и другое.

В учреждениях образования выполнены электромонтажные работы по замене светильников, электропроводки, розеток и выключателей. Заменили электропроводку освещения и устройства освещения территории СШ № 12 и другое.

Укрепили материально-техническую базу: купили 2 автобуса, мебель, некоторое производственное оборудование, столовую посуду, бытовую, компьютерную технику, периферийное оборудование, электронику и фототехнику, оборудование для покоса, сантехническое оборудование, контейнеры для мусора, стройматериалы (краска, кисти, цемент, штукатурка) и многое другое.

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