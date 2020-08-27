О подготовке к новому учебному году рассказали в управлении по образованию Слуцкого райисполкома, пишет «Слуцкий край».
Специалисты
Назначены новые руководители:
- гимназия № 2 — С.А. Сенькевич,
- Козловичская СШ — А. М. Слуцкий,
- Подлесский УПК ясли-сад — средняя школа — Н. М. Бочкина,
- Танежицкая СШ — О. А. Попова.
Возможности
Для старшеклассников есть профильные классы, в которых изучают азы определённых профессий. Так,
- правовые классы находятся в СШ № 2, где предварительно зачислено 16 учеников;
- военно-патриотические — в СШ № 5, где планируют проходить обучение 53 человека;
- аграрные — в Весейской СШ, где предварительно будут учиться 4 человека;
- педагогические — в СШ № 12, Греской СШ, где в профильных классах 67 учеников.
432 учащихся базовых классов будут изучать учебный предмет «Трудовое обучение», они 2 года будут осваивать профессии на выбор:
- агент по туризму,
- делопроизводитель,
- демонстратор одежды,
- исполнитель художественно-оформительских работ,
- овощевод,
- оператор электронно-вычислительных машин,
- плотник,
- повар,
- продавец,
- слесарь по ремонту автомобилей,
- слесарь-ремонтник,
- столяр,
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
- фотограф,
- цветовод,
- швея.
Спецобразование
Спецобразование разработано для детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с ранним аутизмом.
- В дошкольных учреждениях к новому учебному году сформировано 23 группы, где будут получать специальное образование 287 воспитанников, 30 групп интегрированного обучения и воспитания, где будет 81 человек.
- В учреждениях общего среднего образования интегрированное обучение планируется в 113 классах (191 учащийся).
Для детей с более лёгкими нарушениями открыты пункты коррекционно-педагогической помощи на базе детских садов и школ (занятия проходят 2 раза в неделю по полчаса для детей с нарушением звукопроизношения, письменной речи, чтения). На Случчине работают 23 таких пункта в дошкольных учреждениях образования и 13 — на базе средних школ.
Материально-техническая база
В рамках создания безопасных и комфортных условий обучения были проведены текущий, капитальный ремонты и приобретено необходимое оборудование.
В учреждениях образования Случчины проведены общестроительные работы. Отремонтировали кровли складского помещения в Козловичской СШ, над спортивным залом Вежской СШ, СШ № 6 и спортивного зала яслей-сада № 21, планируется ремонт кровли СШ № 5.
Отремонтировали фасад здания в яслях-саду в деревне Великая Слива, ведутся работы по ремонту фасада яслей-сада № 22 с заменой окон, фасада СШ № 10 имени С .Ф. Рубанова. Заменили некоторые окна в яслях-садах д. Великая Слива, № 22, СШ № 6, № 10 имени С. Ф. Рубанова, Великосливской базовой школе. Начата работа по замене витражных окон в СШ № 12 и другое.
Также проведены сантехнические работы. В Исернском УПК ясли-сад — средняя школа выполнены работы по ремонту системы перекачки канализационных стоков, в яслях-саду № 1 сделана гидропромывка и замена труб системы отопления, в яслях-саду аг. Октябрь проведены работы по замене котла и другое.
В учреждениях образования выполнены электромонтажные работы по замене светильников, электропроводки, розеток и выключателей. Заменили электропроводку освещения и устройства освещения территории СШ № 12 и другое.
Укрепили материально-техническую базу: купили 2 автобуса, мебель, некоторое производственное оборудование, столовую посуду, бытовую, компьютерную технику, периферийное оборудование, электронику и фототехнику, оборудование для покоса, сантехническое оборудование, контейнеры для мусора, стройматериалы (краска, кисти, цемент, штукатурка) и многое другое.
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