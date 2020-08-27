«Настала пора признать»… Бизнесмен из Слуцка о долгах, закупке валюты и товаров, экономике и политике

С каждым днём у нас, бизнесменов, ситуация становится всё хуже. Курс прыгает каждый час, банки придираются к мелочам, часами могут не пропускать платёжки для перевода оплаты в валюте.

То, что раньше по платежам проходило без проблем, сейчас меняется. В итоге бизнесмены попадают на деньги из-за разницы курсов. Только за сутки я потеряла больше 250 рублей. Валюту в обменниках сложно найти, как сделать закупку товара — неизвестно. Называется — продавайте те товары, что остались.

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Граница с Россией до сих пор закрыта. Проехать можно только по прописке или с кучей документов, которые меняются постоянно. Но беспокоит больше то, что идёт осень и скоро отопительный сезон, а задолженность за газ никто не погасил, а долг растёт. И забастовки тут, как некоторые пишут, совершенно ни при чём! Долги образовались ещё весной и увеличиваются. Я сомневаюсь, что их погасят. Потому что сейчас кое-кто не думает, как мы все будем жить дальше. Мы тут, в Беларуси, оказывается, можем позволить себе все непозволительные роскоши, кроме оплаты долгов.

Настала пора признать: сейчас время подумать о том, как мы будем жить дальше, не ставить во главу угла свои интересы или интересы одного человека, а пытаться договариваться и искать пути выхода из ситуации. С экономикой шутить нельзя, её нельзя ставить в подчинение. Как говорится, самый большой враг — это ЭКОНОМИКА!

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