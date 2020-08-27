Решил поднять рентабельность бизнеса за счёт местного лесхоза. В Слуцком районе в краже подозревают владельца лесопилки

Индивидуальный предприниматель, владеющий лесопилкой в одной из деревень Слуцкого района, решил поднять рентабельность своего бизнеса за счёт древесных материалов местного лесхоза. Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОВД.

Наблюдательный бизнесмен заметил, что при заготовке древесины спиленные и очищенные от веток стволы деревьев хранятся на промежуточном складе недалеко от выделенной делянки. К ним имеется свободный доступ, и в тёмное время суток этот склад никем не охраняется.

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«Одолжив у приятеля трактор и прицеп с погрузчиком леса, когда стемнело, предприниматель отправился на промысел. Основательно загрузившись, бизнесмен приехал на лесопилку и выгрузил лес во дворе. Видимо, идея запастись сырьём для личной лесопилки весьма понравилась предприимчивому бизнесмену, и спустя день вторая партия леса прибыла в пункт назначения. Однако мужчина не учёл, что на промежуточных складах лесоматериалов стали устанавливать фотоловушки.

Работники лесхоза заметили, что на промежуточном складе заготовленный лес стал исчезать, забили тревогу и обратились в Слуцкий РОВД. Выбывшие на место происшествия оперативники совместно с работниками лесхоза отработали близлежащие лесопилки. В итоге лесоматериалы были обнаружены на лесопилке горе-бизнесмена, который не стал отпираться и сознался в содеянном", — рассказали в милиции.

Как было установлено, злоумышленник похитил свыше 14 кубических метров лесоматериала хвойных пород и нанёс ущерб предприятию в размере более 1,5 тысячи рублей.