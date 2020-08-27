Вопрос от читателей: «По центру Слуцка шла полностью обнажённая девушка. Кто знает, что случилось?»

В четверг, 27 августа, в редакцию «Кур'ера» сразу несколько случчан сообщили, что по центру Слуцка идёт полностью обнажённая девушка. Читатели обратились с просьбой узнать, что же всё-таки произошло, ведь девушка переходила дорогу на красный свет, рискуя погибнуть.

Что произошло

По словам сотрудников «скорой», милиции и соседей, скорее всего, у девушки случился нервный срыв. Она разделась прямо на рабочем месте и пошла по городу — через ГДК, кафе «Бліно» и далее в район «Строителей». Её коллега бежала за девушкой с одеждой и пыталась задержать.

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На берегу реки Случь в районе «Строителей» девушку удалось остановить. Сотрудники «скорой» вкололи ей успокоительное. После того как пострадавшая немного успокоилась, её на «скорой» доставили в больницу.

Другие обстоятельства и причины нервного срыва, самого инцидента мы не разглашаем, чтобы не нанести вред девушке и её семье. Материал опубликован только потому, что свидетелями случившегося стали десятки случчан. Они обратились в редакцию с просьбой узнать, что же всё-таки произошло.

Фотографии и видео, присланные читателями, мы не публикуем по причинам этического характера.

Мы просим читателей с пониманием отнестись к произошедшему: от такого не застрахован ни один из вас, подобное может случиться в любой семье.