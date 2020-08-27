Ягоды растут размером с куриное яйцо. Участница конкурса «Мой чудо-урожай» поделилась секретами выращивания клубники

Тамара Сушко из деревни Ракини Копыльского района 10 лет на пенсии. Она постоянная читательница газеты «Кур`ер». А сейчас стала участницей конкурса «Мой чудо-урожай» и поделилась с читателями секретами выращивания клубники.
У Тамары Николаевны засажены клубникой 1,5 сотки земли. За прошедший сезон она собрала с участка 8 вёдер крупной ягоды, не говоря уже о мелкой.«Вообще, клубнику выращиваю пять лет. В прошлом году я пересадила ягоду на другой участок, более солнечный, ухаживала как обычно, — рассказала собеседница. — Это поздняя клубника. Точного названия сорта я не знаю, но жена брата сказала, что вроде бы называют его «Петушиные гребешки».
Представьте, что 4−5 ягод — и у вас в руках полная пол-литровая банка клубники с вершком! Ягода размером с куриное яйцо! Начинала выращивать этот сорт буквально с 5−10 кустиков, а теперь у меня целый участок. И урожай очень порадовал. Ягод хватило и сыну, и дочери, и брату, и для себя — на варенье и на перетёртую клубнику с сахаром.
Как ухаживает
Усы обрезаю 2−3 раза за сезон: осенью, летом и сразу, как только клубника отдала урожай. Листья не подстригаю, кусты так и зимуют, только осенью между рядами прокладываю коровий помёт (коровяк), а весной обрываю сухие листочки с прошлого сезона.
Подкармливаю коровяком два раза: ранней весной и как только начинается цветение клубники. Подкормку делаю так: коровяк настаиваю в ведре, а потом литр коровяка (удобрения) развожу на 10 литров воды. Этим раствором поливаю под кустики.
Больше никаких удобрений не вношу.
Клубника растёт на земле, без спанбонда и мульчирования. Главное — на солнечном участке".
Фото своего чудо-урожая присылайте:
- на почту «Кур`ера» — info@kurjer.info — с пометкой «Конкурс».
- в Viber или WhatsApp на номер (8029) 553 48 59.
- на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь). Важно, чтобы они соответствовали условиям конкурса.
В письме (или сообщении) укажите фамилию и имя участника конкурса, мобильный телефон для связи.
Важно
- На фотографии, присланной на конкурс, обязательно должен присутствовать человек. Именно ему (в случае победы) мы будем вручать приз.
- Снимки просто урожая на конкурс не принимаются. Такие фотографии можно публиковать на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь).
- Снимки должны быть размером не менее 800 пикселей по ширине и приемлемого качества.
- Фотографии должны соответствовать теме конкурса.
- Не допускаются фотографии, загруженные из интернета или других источников (не авторские фотографии). Мы будем это проверять!
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