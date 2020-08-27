Ягоды растут размером с куриное яйцо. Участница конкурса «Мой чудо-урожай» поделилась секретами выращивания клубники

Тамара Сушко из деревни Ракини Копыльского района 10 лет на пенсии. Она постоянная читательница газеты «Кур`ер». А сейчас стала участницей конкурса «Мой чудо-урожай» и поделилась с читателями секретами выращивания клубники.

У Тамары Николаевны засажены клубникой 1,5 сотки земли. За прошедший сезон она собрала с участка 8 вёдер крупной ягоды, не говоря уже о мелкой. «Вообще, клубнику выращиваю пять лет. В прошлом году я пересадила ягоду на другой участок, более солнечный, ухаживала как обычно, — рассказала собеседница. — Это поздняя клубника. Точного названия сорта я не знаю, но жена брата сказала, что вроде бы называют его «Петушиные гребешки».

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Представьте, что 4−5 ягод — и у вас в руках полная пол-литровая банка клубники с вершком! Ягода размером с куриное яйцо! Начинала выращивать этот сорт буквально с 5−10 кустиков, а теперь у меня целый участок. И урожай очень порадовал. Ягод хватило и сыну, и дочери, и брату, и для себя — на варенье и на перетёртую клубнику с сахаром.

Как ухаживает

Усы обрезаю 2−3 раза за сезон: осенью, летом и сразу, как только клубника отдала урожай. Листья не подстригаю, кусты так и зимуют, только осенью между рядами прокладываю коровий помёт (коровяк), а весной обрываю сухие листочки с прошлого сезона.

Подкармливаю коровяком два раза: ранней весной и как только начинается цветение клубники. Подкормку делаю так: коровяк настаиваю в ведре, а потом литр коровяка (удобрения) развожу на 10 литров воды. Этим раствором поливаю под кустики.

Больше никаких удобрений не вношу.

Клубника растёт на земле, без спанбонда и мульчиро­вания. Главное — на солнечном участке".

Фото своего чудо-урожая присылайте:

на почту «Кур`ера» — info@kurjer.info — с пометкой «Конкурс».

— с пометкой «Конкурс». в Viber или WhatsApp на номер (8029) 553 48 59.

на наших интернет-платформах «ВКонтакте» (здесь) или Одноклассниках (здесь). Важно, чтобы они соответствовали условиям конкурса.

В письме (или сообщении) укажите фамилию и имя участника конкурса, мобильный телефон для связи.

Важно

На фотографии, присланной на конкурс, обязательно должен присутствовать человек. Именно ему (в случае победы) мы будем вручать приз.

Снимки просто урожая на конкурс не принимаются. Такие фотографии можно публиковать на наших интернет-платформах «ВКонтакте» ( здесь ) или Одноклассниках ( здесь ).

) или Одноклассниках ( ). Снимки должны быть размером не менее 800 пикселей по ширине и приемлемого качества.

Фотографии должны соответствовать теме конкурса.

Не допускаются фотографии, загруженные из интернета или других источников (не авторские фотографии). Мы будем это проверять!

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