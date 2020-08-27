Детская академия танца «Фиеста» приглашает на два пробных занятия бесплатно

Новый набор! Два пробных занятия! Приглашаем детей от 2,5 лет влюбиться в танец раз и навсегда.

Приходите на два пробных занятия и получайте индивидуальную обратную связь по физическому развитию вашего ребенка. Пробные занятия — бесплатные. Если продолжите заниматься у нас, они входят в первый членский взнос.

Детский театра танца

Школа танца

Dance mix

@fiesta.belarus — это про здоровье вашего ребенка.

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Физическое развитие: танцы способствуют правильной работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укреплению мышц, а стройная фигура, правильная осанка и красивая походка — визитная карточка бальника!

Эстетическое развитие: у детей, занимающихся танцами, развиваются слух, чувство ритма, стиля.

Преодоление психологических барьеров: танцоры уверены в себе, легче сходятся со сверстниками. Вместе готовясь к выступлениям, дети привыкают к ответственности, взаимной поддержке, учатся доверять и сотрудничать.

Волевые качества: регулярные занятия дисциплинируют, учат преодолевать трудности, стремиться к совершенству. Даже просто справиться с волнением, «держать улыбку», не потерять кураж — все это требует определенной силы духа от маленьких артистов.

Занятия 2 раза в неделю по 45 минут.

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 207А (СК «Дельфин»)

Записаться на пробное занятие можно по ссылке @fiesta.belarus или по телефону:

8029 91 66 740

8025 740 10 07

Сайт: fiesta-minsk.by