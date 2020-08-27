Изучение английского языка онлайн. Пробное занятие — бесплатно

Чем заняться, когда появилось много свободного времени? Обучение иностранному языку, вероятно, один из лучших вариантов. Именно этим можно заняться, пока из-за пандемии не получается сходить на концерт или в кино. Ведь ограничения едва ли продержатся долго. А вот иностранный язык по-прежнему будет нужен для работы, учёбы и путешествий. Есть повод начать обучение, не так ли?

Причём вам необязательно проводить время в аудитории, однако и проявлять чудеса воли, обучаясь без преподавателя, не придётся.

Реклама

Решение предлагает школа EnglishPapa, где изучать английский можно онлайн с помощью платформы Zoom. Всё, что нужно, чтобы ею пользоваться, — это доступ к интернету с компьютера или планшета. Вам доступны все возможности очных курсов, при этом вы ничем не рискуете.



Обучение с помощью Zoom

Интернет-платформа полностью создаёт эффект присутствия в аудитории. На экране вы видите преподавателя и других студентов. Общайтесь в паре или в групповой беседе. Говорите в микрофон, отвечайте на вопросы в чате или интерактивной доске, читайте тексты и смотрите видеоролики. По мере надобности преподаватель подключит к сервису и другие модули.

Развивайте компетенции по разным направлениям: говорите, слушайте, читайте, пишите. По итогам занятий выполняются домашние задания. Платформа Zoom задала универсальный стандарт, который помог даже в разгар пандемии не прерывать обучение по оксфордской методике New Headway на всех уровнях владения языком.

Для любых навыков интернет-общения

Если вам приходилось общаться через Skype, WhatsАpp, Viber, то Zoom вы также освоите без труда. Для входа используется ссылка, для общения — микрофон и камера. На устройстве хранить данные не нужно, так что достаточно пропускной способности в один-два мегабита в секунду. Эффект присутствия создаётся вне зависимости от того, где вы находитесь на самом деле.

Запросите бесплатную консультацию, чтобы оценить возможности Zoom уже сейчас. Для этого достаточно:

заполнить форму в нижней части страницы;

обсудить подходящее время по телефону;

зайти в это время в Zoom по ссылке;

пообщаться с методистом о целях предстоящего обучения;

немного поговорить на английском, чтобы получить рекомендации;

опробовать виртуальную среду, оценить её возможности и доступные функции.

После этого узнайте, как работает система оплаты, как действуют бонусы. Решите, какие занятия вам подходят — индивидуальные или групповые.

Большинству абитуриентов нравится формат обучения в Zoom. Те, кому некомфортно заниматься виртуально, могут отдать предпочтение очным занятиям. В аудиториях студенты рассаживаются на безопасном расстоянии, небольшими группами.

Остаются и те, кто пока предпочитает вообще избегать занятий до улучшения эпидемиологической обстановки. Хотя на практике откладывать эти планы уже нет повода.

Школа EnglishPapa — то, что вам нужно

Несколько поводов выбрать школу:

работает во всех областях Беларуси с 2014 года и имеет награды «Номер Один», «Народная марка», «Выбор года», «Бренд года», «Лидер года», «Лучшие товары Беларуси» ;

франшиза EnglishPapa есть и в Казахстане;

у всех преподавателей — профессиональное педагогическое, лингвистическое образование;

занятия английским языком проходят индивидуально и в группах, в очном формате и онлайн;

коммуникативная методика придаёт повышенное значение разговорной речи, так что даже новички уже с первого занятия обучаются живому общению;

если потребуется, вы можете в дальнейшем сменить группу, чтобы продолжить обучение со студентами того же или иного уровня.

По той же модели, что и английскому, работают школы, обучающие немецкому, испанскому, итальянскому, польскому, чешскому, французскому и китайскому языкам.

Привлекательная стоимость занятий

Каждый семестр состоит из 32 часов занятий и длится от месяца до двух. Общая стоимость, с учётом сниженных расценок, составляет 179,50 бел. рубля. Подав заявку на регистрацию, вы можете дополнительно получить промокод на 10-процентную скидку, так что стоимость составит уже 161,55 бел. рубля. В итоге цена часа занятий — чуть больше 5 рублей.