В среду, 26 августа, курс продажи доллара банками взял психологическую отметку в 3 рубля. Утром 27 августа по состоянию на 10.30 минимальный курс продажи американского доллара составил 2,72 рубля — в начале торгов вырос на 0,83%. Подорожали и другие валюты.

«Кур'ер» посмотрел, что происходило сегодня утром в банках Слуцка.

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В 8.10 около крыльца отделения Беларусбанка на Ленина, 134 уже стоит одна случчанка. К 8.30 люди собираются и возле других отделений банков.

Так сложилось, что на одной улице в шаговой доступности располагаются сразу три отделения разных банков.

Белинвестбанк

Смотрю курсы валют по Слуцку на сайте Myfin.by. Самый недорогой курс продажи в Белинвестбанке (Ленина, 130) — 2,726 рубля. В очереди я седьмая. Люди стараются держать дистанцию в 1 метр, стоят молча. Одна случчанка смотрит в телефоне курсы валют. К открытию отделения (9.00) собирается 17 человек.

Заходим внутрь. Первая женщина громко говорит толпе:

— Долларов нет! Только евро!

— А «россия» есть? — интересуется мужчина и проходит внутрь.

Беларусбанк

Отравляюсь в отделение Беларусбанка, которое за центральной аптекой. Там народ стоит на крыльце более скученно. Идёт дождь, возможно, люди прячутся от него. Занимаю очередь за молодым человеком, интересуюсь, если ли доллары. Он отвечает, что есть и что он занял очередь и в соседнем банке. Это БПС-Сбербанк (Ленина, 136).

Собственно, я тоже собираюсь купить доллары, но с собой у меня только 30 белорусских рублей. Значит, рассчитывать приходится только на $ 10, не больше.

Вижу девушку, которая стояла в очереди и в Белинвестбанк.

— Я и там уже сижу, — говорит она.

— А там есть доллары? — спрашиваю я.

— Да. Хватает. Там все сидят.

— В Беларусбанке по 2,73.

— Там такой же.

— А российский есть? — встревает в диалог мужчина.

— Я не знаю. Там все талончики берут (в БПС-Сбербанке — Прим.ред.). Я взяла. Я 18-я, а пошёл только шестой, — продолжает девушка.

— Курсы вроде одинаковые, — говорю я, сравнивая курсы двух соседних банков.

— Да, но просто чтобы хватило. Вчера в 11 утра уже не могла купить. Удивилась, что у них сегодня есть. Перед самым закрытием (26 августа — Прим.ред.) мне сказали, что нет, приходите утром. Я думала, что БПС везут (валюту — Прим.ред.) из Солигорска. Думаю, пока приедут, в половине 10-го пускай будут, а уже в 9 утра есть. Значит, оставляют со вчерашнего дня, — говорит молодая случчанка и заходит внутрь банка.

— Вы тоже за долларами? — интересуюсь у пожилой случчанки.

— Нет, мне пенсию получить, — отвечает она.

Из Беларусбанка в это время выходит пенсионерка. Услышав наш разговор, обращается ко мне:

— Нет, долларов нет, если вам надо.

В тамбуре женщины заверили, что доллары ещё есть. Смотрю курс доллара. Продажа — 2,730 рубля, покупка — 2,665. Через несколько минут сотрудница банка на входе говорит, что вся валюта закончилась.

БПС-Сбербанк

Приходится идти в БПС-Сбербанк. Если бы мне нужна была большая сумма, то понимаю, что надо было занимать здесь очередь заранее — просто взять талон. В 9.12 оказываюсь в очереди 29-я. На табло такой курс американского доллара: продажа — 2,73 рубля, а покупка — 2,63.

В фойе ждут случчане, которые не только покупают валюту, но и совершают другие банковские операции. Но основная масса спрашивает только доллары. Люди покупают в основном по $ 400, $ 500, $ 600. Кто-то берёт и $ 1000.

Случчанка рядом с возмущением высказывает мне про мужчину, который только что отошёл от окошка:

— 100 долларов за 279 рублей уже вынес…

Сначала не понимаю, почему она так сказала, но потом становится ясно. Сотрудница банка перезагружает табло, появляются новые курсы валют. Оказывается, что курс продажи теперь не 2,73 рубля, а 2,79 (при продаже до $ 199), 2,78 (от $ 200), 2,77 (от $ 1000).

Другая женщина видит новый курс, выдыхает с возмущением «о…ли» и выходит из банка.

Около второго окошка застревают три человека — две женщины и один мужчина. Они пересчитывают белорусские рубли, называют сумму в более 5000 рублей. Понимаю, что покупают на все. Они громко возмущаются, что на табло было 2,73. Сотрудница банка называет новый курс и говорит, что такой уже в системе с 9 утра. И она не видит, какой курс стоит на табло.

Покупаю свои $ 10 и выхожу из банка в 9.37.

Белагропромбанк

Остаётся посетить Белагропромбанк (Копыльская, 7). Туда иду после 10 часов. Курс продажи доллара — 2,75 рубля. Администратор сказала, что утром валюты не было. Сегодня они ожидают инкассацию, и, возможно, доллары будут к вечеру.

Напоминаем: почему всё это случилось и чего ждать в ближайшем будущем".