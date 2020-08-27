В Слуцке пройдёт единый День безопасности под девизом «Будь примером своему ребёнку»

С 25 августа по 5 сентября в Слуцком районе проводится акция «Внимание — дети!». В её рамках пройдёт единый День безопасности дорожного движения под девизом «Будь примером своему ребёнку».

В ТЕМУ. «Эти навыки будут оберегать вашего ребёнка всю его жизнь». Инспектор Слуцкой ГАИ обратился к родителям (топ-6 полезных советов)

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В этот период водителей будут штрафовать за выключенный ближний свет фар (или выключенные дневные ходовые огни) независимо от времени суток. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.

ВАЖНО. Двигаться днём нужно не с габаритами или «противотуманками», а именно с ближним светом или дневными ходовыми огнями.

За невыполнение этого требования сотрудники ГАИ могут как предупредить, так и оштрафовать автомобилистов (до 51 рубля).

Акция связана с окончанием летних каникул и началом учебного года. Экипажи ГАИ будут усиленно дежурить рядом с учебными заведениями, уделяя особое внимание пропуску пешеходов.