Танцевально-спортивный клуб «Априори» научит ваших детей танцевать и побеждать

Танцевально-спортивный клуб «Априори» проводит набор во всех филиалах в новые группы для занятий спортивными бальными танцами.



Приглашаем мальчиков и девочек от 4 до 10 лет, а также взрослых всех возрастов в нашу дружную танцевальную семью.

Вас ждут латиноамериканские и европейские танцы, детские развивающие танцы, комфортные залы и удобное расписание, участие в республиканских и международных соревнованиях уже в первом году обучения.

Реклама

Занятия проводят профессиональные тренеры из Минска (мастера спорта, многократные чемпионы РБ, финалисты чемпионатов мира, победители международных турниров).

Мы научим танцевать правильно и красиво, без травм!



Список филиалов:

г. Слуцк, ГУО СШ № 11 (м-н.Чехова, ул. Зелёная, 25);

г. Слуцк, ул. Виленская, 4 (шахматно-шашечный клуб);

г. Копыль, ФОК/ГУО Гимназия № 1;

г. Любань, ГУО Гимназия № 1 (ул.Ленина, 19);

г. п.Уречье, ФОК;

г. Старые Дороги, ЦДТ (ул.К.Маркса, 30б);

г. Минск, ГУО СШ № 130 им. Рут Уоллер (ул.Янки Лучины, 16);

г. Осиповичи.

Консультация и запись по телефонам: +375 (44) 78−606−55 (Viber, WhatsApp) Татьяна Александровна, +375 (29) 604−19−85 (Viber, WhatsApp) Егор Олегович.

ИП Савостов Е.О. УНП 193 136 991