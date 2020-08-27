Танцевально-спортивный клуб «Априори» научит ваших детей танцевать и побеждать

Танцевально-спортивный клуб «Априори» проводит набор во всех филиалах в новые группы для занятий спортивными бальными танцами.
Приглашаем мальчиков и девочек от 4 до 10 лет, а также взрослых всех возрастов в нашу дружную танцевальную семью.
Вас ждут латиноамериканские и европейские танцы, детские развивающие танцы, комфортные залы и удобное расписание, участие в республиканских и международных соревнованиях уже в первом году обучения.
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Занятия проводят профессиональные тренеры из Минска (мастера спорта, многократные чемпионы РБ, финалисты чемпионатов мира, победители международных турниров).
Мы научим танцевать правильно и красиво, без травм!
- г. Слуцк, ГУО СШ № 11 (м-н.Чехова, ул. Зелёная, 25);
- г. Слуцк, ул. Виленская, 4 (шахматно-шашечный клуб);
- г. Копыль, ФОК/ГУО Гимназия № 1;
- г. Любань, ГУО Гимназия № 1 (ул.Ленина, 19);
- г. п.Уречье, ФОК;
- г. Старые Дороги, ЦДТ (ул.К.Маркса, 30б);
- г. Минск, ГУО СШ № 130 им. Рут Уоллер (ул.Янки Лучины, 16);
- г. Осиповичи.
Консультация и запись по телефонам: +375 (44) 78−606−55 (Viber, WhatsApp) Татьяна Александровна, +375 (29) 604−19−85 (Viber, WhatsApp) Егор Олегович.
ИП Савостов Е.О. УНП 193 136 991
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