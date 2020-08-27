В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В среду, 26 августа, в Слуцке прошла районная педконференция. Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, рассказал о результатах работы 2019/2020 учебного года и о планах на 2020/2021-й.

«Приоритетными должны стать: организация образовательного процесса на белорусском языке в учреждениях образования с русским языком обучения, расширение спектра дополнительных образовательных услуг, создание здоровьесберегающей среды», — сказал начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.

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В новом учебном году необходимо обратить внимание на такое перспективное направление, как спортивно-педагогически классы, — сказал он и добавил, что школьники Слуцкого района впервые заняли первое место в областной спартакиаде.

В прошлом учебном году не открылось ни одного нового кружка по информационным технологиям. Одна из причин — слабая материальная база и отсутствие специалистов.

В своём докладе Андрей Неделько не затронул тему COVID-19.

Детские сады

Наибольшей популярностью пользуются занятия по хореографии, иностранному языку и декоративно-прикладному творчеству. «Необходимо обратить внимание на такие актуальные направления, как детский фитнес, простейший туризм, техническое конструирование», — сказал Андрей Неделько.

95,2% детей в возрасте от 3 до 6 лет ходят в детские сады.

детей в возрасте от 3 до 6 лет ходят в детские сады. 45 учреждений дошкольного образования посещают 4 876 воспитанников.

учреждений дошкольного образования посещают воспитанников. 86,9% — обеспеченность учреждений дошкольного образования средствами обучения.

— обеспеченность учреждений дошкольного образования средствами обучения. 48 вариативных форм дошкольного образования.

вариативных форм дошкольного образования. 166 групп по интересам, которые посещали 1 899 воспитанников.

Здоровье детей

2,1 дня — столько в среднем пропускал один ребёнок по болезни. Это заметно меньше, чем раньше.

Профильное образование

Из 11 учреждений среднего образования учебные предметы на повышенном уровне изучают 40% учащихся.

Профессиональное обучение

663 (или 60%) учащихся 10−11 классов из 32 учреждений общего среднего образования проходили профессиональное обучение.

учащихся 10−11 классов из 32 учреждений общего среднего образования проходили профессиональное обучение. Более 30% выпускников педагогических, аграрных и спортивных классов поступили в учреждения высшего образования по профилю.

выпускников педагогических, аграрных и спортивных классов поступили в учреждения высшего образования по профилю. Низкий процент поступления у учащихся спортивных классов.

Медалисты

По результатам итоговой аттестации увеличилось количество выпускников, получивших свидетельства с отличием — с 43 до 57.

Централизованное тестирование-2020

30 учащихся из семи школ получили от 90 до 100 баллов ( по 11-ти учебным предметам) .

Олимпиады и фонд президента

Более 6000 школьников приняли участие в олимпиадах.

приняли участие в олимпиадах. По итогам областных предметных олимпиад, по сравнению с прошлым годом, завоёвано на 8 дипломов больше.

8 школьников получили свидетельства специального фонда президента Республики Беларусь о социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.

получили свидетельства специального фонда президента Республики Беларусь о социальной поддержке одарённых учащихся и студентов. 15 учащихся удостоены денежных премий из средств районного бюджета.

Про оснащение техникой

56 компьютерных классов.

компьютерных классов. 5 мегафонных кабинетов.

мегафонных кабинетов. 2 кабинета информационных технологий.

кабинета информационных технологий. 37,5% компьютерной техники старше 10 лет.

компьютерной техники старше 10 лет. 11 автобусов для перевозки детей. В 2020 году куплено два.

Про электронные журналы и дневники

Во всех 38 учреждениях общего образования района используется сервис «электронный журнал» и «электронный дневник».

Дополнительное образование

Слуцкий центр детского творчества : 79 дипломов областного уровня, 30 — республиканского, 256 — международного.

: 79 дипломов областного уровня, 30 — республиканского, 256 — международного. Слуцкий центр туризма : 280 дипломов областного уровня,

30 — республиканского, 9 — международного.

: 280 дипломов областного уровня, 30 — республиканского, 9 — международного. Слуцкий центр технического и прикладного творчества : 26 дипломов областного уровня и 18 — республиканского.

: 26 дипломов областного уровня и 18 — республиканского. Слуцкий эколого-биологический центр учащихся : 3 диплома областного уровня, 7 — республиканского и 17 — международного.

: 3 диплома областного уровня, 7 — республиканского и 17 — международного. 48,7% учащихся охвачено объединениями по интересам.

Спорт

70 плоскостных и 43 корпусных спортивных сооружений.

Подростковая преступность

За 6 месяцев 2020 года совершено два преступления и 28 правонарушений. За такой же период 2019 года — 4 преступления и 45 правонарушений.

Дети, которым нужна защита государства

В 2019 году из семей забрали 12 детей, в 2020-м — 17. Увеличение связано с тем, что несовершеннолетних забирали из семей, воспитывающих двух и более детей.

Фотоотчёт с педконференции