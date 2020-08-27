В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В среду, 26 августа, в Слуцке прошла районная педконференция. Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, рассказал о результатах работы 2019/2020 учебного года и о планах на 2020/2021-й.
«Приоритетными должны стать: организация образовательного процесса на белорусском языке в учреждениях образования с русским языком обучения, расширение спектра дополнительных образовательных услуг, создание здоровьесберегающей среды», — сказал начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.
В новом учебном году необходимо обратить внимание на такое перспективное направление, как спортивно-педагогически классы, — сказал он и добавил, что школьники Слуцкого района впервые заняли первое место в областной спартакиаде.
В прошлом учебном году не открылось ни одного нового кружка по информационным технологиям. Одна из причин — слабая материальная база и отсутствие специалистов.
В своём докладе Андрей Неделько не затронул тему COVID-19.
Детские сады
Наибольшей популярностью пользуются занятия по хореографии, иностранному языку и декоративно-прикладному творчеству. «Необходимо обратить внимание на такие актуальные направления, как детский фитнес, простейший туризм, техническое конструирование», — сказал Андрей Неделько.
- 95,2% детей в возрасте от 3 до 6 лет ходят в детские сады.
- 45 учреждений дошкольного образования посещают 4 876 воспитанников.
- 86,9% — обеспеченность учреждений дошкольного образования средствами обучения.
- 48 вариативных форм дошкольного образования.
- 166 групп по интересам, которые посещали 1 899 воспитанников.
Здоровье детей
- 2,1 дня — столько в среднем пропускал один ребёнок по болезни. Это заметно меньше, чем раньше.
Профильное образование
- Из 11 учреждений среднего образования учебные предметы на повышенном уровне изучают 40% учащихся.
Профессиональное обучение
- 663 (или 60%) учащихся 10−11 классов из 32 учреждений общего среднего образования проходили профессиональное обучение.
- Более 30% выпускников педагогических, аграрных и спортивных классов поступили в учреждения высшего образования по профилю.
- Низкий процент поступления у учащихся спортивных классов.
Медалисты
- По результатам итоговой аттестации увеличилось количество выпускников, получивших свидетельства с отличием — с 43 до 57.
Централизованное тестирование-2020
- 30 учащихся из семи школ получили от 90 до 100 баллов (по 11-ти учебным предметам).
Олимпиады и фонд президента
- Более 6000 школьников приняли участие в олимпиадах.
- По итогам областных предметных олимпиад, по сравнению с прошлым годом, завоёвано на 8 дипломов больше.
- 8 школьников получили свидетельства специального фонда президента Республики Беларусь о социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.
- 15 учащихся удостоены денежных премий из средств районного бюджета.
Про оснащение техникой
- 56 компьютерных классов.
- 5 мегафонных кабинетов.
- 2 кабинета информационных технологий.
- 37,5% компьютерной техники старше 10 лет.
- 11 автобусов для перевозки детей. В 2020 году куплено два.
Про электронные журналы и дневники
Во всех 38 учреждениях общего образования района используется сервис «электронный журнал» и «электронный дневник».
Дополнительное образование
- Слуцкий центр детского творчества: 79 дипломов областного уровня, 30 — республиканского, 256 — международного.
- Слуцкий центр туризма: 280 дипломов областного уровня,
30 — республиканского, 9 — международного.
- Слуцкий центр технического и прикладного творчества: 26 дипломов областного уровня и 18 — республиканского.
- Слуцкий эколого-биологический центр учащихся: 3 диплома областного уровня, 7 — республиканского и 17 — международного.
- 48,7% учащихся охвачено объединениями по интересам.
Спорт
- 70 плоскостных и 43 корпусных спортивных сооружений.
Подростковая преступность
За 6 месяцев 2020 года совершено два преступления и 28 правонарушений. За такой же период 2019 года — 4 преступления и 45 правонарушений.
Дети, которым нужна защита государства
В 2019 году из семей забрали 12 детей, в 2020-м — 17. Увеличение связано с тем, что несовершеннолетних забирали из семей, воспитывающих двух и более детей.
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