В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В среду, 26 августа, в Слуцке прошла районная педконференция. Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, рассказал о результатах работы 2019/2020 учебного года и о планах на 2020/2021-й.

«Приоритетными должны стать: организация образовательного процесса на белорусском языке в учреждениях образования с русским языком обучения, расширение спектра дополнительных образовательных услуг, создание здоровьесберегающей среды», — сказал начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.

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В новом учебном году необходимо обратить внимание на такое перспективное направление, как спортивно-педагогически классы, — сказал он и добавил, что школьники Слуцкого района впервые заняли первое место в областной спартакиаде.

В прошлом учебном году не открылось ни одного нового кружка по информационным технологиям. Одна из причин — слабая материальная база и отсутствие специалистов.

В своём докладе Андрей Неделько не затронул тему COVID-19.

Детские сады

Наибольшей популярностью пользуются занятия по хореографии, иностранному языку и декоративно-прикладному творчеству. «Необходимо обратить внимание на такие актуальные направления, как детский фитнес, простейший туризм, техническое конструирование», — сказал Андрей Неделько.
  • 95,2% детей в возрасте от 3 до 6 лет ходят в детские сады.
  • 45 учреждений дошкольного образования посещают 4 876 воспитанников.
  • 86,9% — обеспеченность учреждений дошкольного образования средствами обучения.
  • 48 вариативных форм дошкольного образования.
  • 166 групп по интересам, которые посещали 1 899 воспитанников.

Здоровье детей

  • 2,1 дня — столько в среднем пропускал один ребёнок по болезни. Это заметно меньше, чем раньше.

Профильное образование

  • Из 11 учреждений среднего образования учебные предметы на повышенном уровне изучают 40% учащихся.

Профессиональное обучение

  • 663 (или 60%) учащихся 10−11 классов из 32 учреждений общего среднего образования проходили профессиональное обучение.
  • Более 30% выпускников педагогических, аграрных и спортивных классов поступили в учреждения высшего образования по профилю.
  • Низкий процент поступления у учащихся спортивных классов.

Медалисты

  • По результатам итоговой аттестации увеличилось количество выпускников, получивших свидетельства с отличием — с 43 до 57.

Централизованное тестирование-2020

  • 30 учащихся из семи школ получили от 90 до 100 баллов (по 11-ти учебным предметам).

Олимпиады и фонд президента

  • Более 6000 школьников приняли участие в олимпиадах.
  • По итогам областных предметных олимпиад, по сравнению с прошлым годом, завоёвано на 8 дипломов больше.
  • 8 школьников получили свидетельства специального фонда президента Республики Беларусь о социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.
  • 15 учащихся удостоены денежных премий из средств районного бюджета.

Про оснащение техникой

  • 56 компьютерных классов.
  • 5 мегафонных кабинетов.
  • 2 кабинета информационных технологий.
  • 37,5% компьютерной техники старше 10 лет.
  • 11 автобусов для перевозки детей. В 2020 году куплено два.

Про электронные журналы и дневники

Во всех 38 учреждениях общего образования района используется сервис «электронный журнал» и «электронный дневник».

Дополнительное образование

  • Слуцкий центр детского творчества: 79 дипломов областного уровня, 30 — республиканского, 256 — международного.
  • Слуцкий центр туризма: 280 дипломов областного уровня,
    30 — республиканского, 9 — международного.
  • Слуцкий центр технического и прикладного творчества: 26 дипломов областного уровня и 18 — республиканского.
  • Слуцкий эколого-биологический центр учащихся: 3 диплома областного уровня, 7 — республиканского и 17 — международного.
  • 48,7% учащихся охвачено объединениями по интересам.

Спорт

  • 70 плоскостных и 43 корпусных спортивных сооружений.

Подростковая преступность

За 6 месяцев 2020 года совершено два преступления и 28 правонарушений. За такой же период 2019 года — 4 преступления и 45 правонарушений.

Дети, которым нужна защита государства

В 2019 году из семей забрали 12 детей, в 2020-м — 17. Увеличение связано с тем, что несовершеннолетних забирали из семей, воспитывающих двух и более детей.

Фотоотчёт с педконференции

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова
Фотографии: Глеб Рулёв
В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

В Слуцке рассказали об итогах прошедшего учебного года и планах на будущий. А про коронавирус — ни слова

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