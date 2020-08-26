В этом учебном году в Слуцком районе работу начнут 49 молодых специалистов

Ольга Паздерина
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В школы и другие учреждения образования Слуцкого района прибыло на работу 49 молодых педагогов. Они начнут свою работу 1 сентября.


Об этом сообщили на районной педагогической конференции 26 августа.

Сколько молодых специалистов пришло в учреждения образования Слуцка и района
Фото: Ольга Паздерина
Это преподаватели географии, русского языка и литературы, истории, математики, биологии, химии, физической культуры и здоровья, обслуживающего труда, изобразительного искусства, учителя начальных классов, музыки, педагоги дополнительного образования и дефектологи.

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