В этом учебном году в Слуцком районе работу начнут 49 молодых специалистов

В школы и другие учреждения образования Слуцкого района прибыло на работу 49 молодых педагогов. Они начнут свою работу 1 сентября.



Об этом сообщили на районной педагогической конференции 26 августа. Это преподаватели географии, русского языка и литературы, истории, математики, биологии, химии, физической культуры и здоровья, обслуживающего труда, изобразительного искусства, учителя начальных классов, музыки, педагоги дополнительного образования и дефектологи.