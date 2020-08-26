Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Что это за вакцина, рассказывает TUT.BY.

Кто в России создал вакцину от коронавируса?

Вакцина разработана Министерством обороны РФ и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцину создали за пять месяцев, она называется «Гам-КОВИД-Вак», сейчас вакцина проходит клинические испытания, несмотря на то, что уже зарегистрирована. Минздрав России сообщает, что ее испытывали на грызунах и приматах, позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой). Вакцина не содержит компонентов живого вируса COVID-19.

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Векторная вакцина — что это такое?

Российская вакцина векторная, таких вакцин пока очень мало, но это очень перспективное направление, которое сейчас усиленно развивается. Простыми словами, эта вакцина построена на основе аденовируса, в который встроен участок генома SARS-CoV-2. В итоге в составе оболочек аденовируса появляются белки-антигены SARS-CoV-2, на которые впоследствии вырабатываются нужные антитела.

— Первые вакцины в истории были живые. Английский врач Дженнер в 1776 году сделал прививку коровьей оспой мальчику, основав тем самым учение о вакцинологии. Спустя годы французский микробиолог Луи Пастер продолжил исследования, получив аттенуированный (ослабленный) вариант вируса бешенства для приготовления вакцины. По всему миру заработали «Пастеровские станции» — прототип санэпидемстанций и действующих сегодня центров гигиены и эпидемиологии. Чтобы получить такие вакцинные штаммы, их или долго пересаживали с культуры на культуру, до тех пор пока они не утрачивали свою инфекционность, или — как это было с первой вакциной против оспы — просто взяли коровий вирус, который не так опасен для людей, — рассказывает эпидемиолог Наталья Коломиец, заведующая кафедрой эпидемиологии и микробиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор. — Следующие вакцины были инактивированные — они обрабатывались, например, формалином. На этих первых этапах значимость вакцины заключалась в том, что они вызывали очень хороший иммунитет, но, к сожалению, имели достаточно много побочных эффектов. Наука шагнула вперед, когда для разработки вакцины против гепатита В ученые взяли один-единственный ген, который отвечает за иммунитет — это HBs-антиген, встроили его в безвредный микроорганизм — дрожжи. И дрожжи стали нарабатывать много такого антигена. Полученная в данном варианте после очистки вакцина оказалась суперэффективной и безвредной. Сегодня ее успех даже не оспаривается! Мы все знаем об изменчивости белков вируса гриппа. Создание вакцины в этом случае прошло все этапы: живая аттенуированна — убитая (инактиванная) — разрушенная (сплит-) — очищенная (содержащая только гемагглютинин и нейраминидазу) — виросомальная… Каждый год меняются вирусные штаммы для ее приготовления и не требуется этих «долгих фаз испытаний». Почему? Окончательного положительного вывода нет — пока нет универсальной вакцины, но именно поэтому появилось такое понятие, как «платформа» — надежное и нечто устойчивое. Итак, у российских коллег уже была «платформа», создаваемая не один год, оправдавшая себя при создании вакцины против Эбола. Когда стали брать безобидные вирусы и встраивать в них нужный ген для получения впоследствии искомой реакции и выработки антител. Это и есть векторная вакцина. Таким образом, российские коллеги создали вакцину против коронавируса на уже известной и отработанной ими платформе — на основе аденовируса.

Однако в науке ничего не бывает без споров и сомнений. Есть публикация, что в принципе к обычному аденовирусу в организме может быть много антител, правда, эта публикация сделана в Африке. Ученые из США и Великобритании продвигают свой вариант вакцины — они предлагают использовать не аденовирус, а вирус везикулярного стоматита. Что будет лучше? Однозначно сказать нельзя, покажет время.

Наталья Коломиец объясняет, что все векторные вакцины пока недостаточно изучены. Попытки разработать векторные вакцины для борьбы с раком, вирусами ВИЧ, гриппа и Эболы уже предпринимались, но пока ни одна не была одобрена для людей. В сложившейся коронавирусной ситуации этот процесс, несомненно, ускорится.

Сейчас будет только третья фаза испытаний вакцины. Что это такое?

Все вакцины проходят несколько фаз испытаний. Всего их четыре, но обычно регистрация вакцины происходит после третьей фазы, российскую вакцину зарегистрировали раньше.

Первая фаза подразумевает, что участников испытания от 20 до 100, максимальная доза препарата определяется по безопасности, реактогенности и иммуногенности. Во второй фазе исследований участвуют 100−500 человек, в третьей — 300−3000, в четвертой — несколько тысяч человек.

Ученые Оксфордского университета и компании AstraZeneca уже набирают добровольцев для третьей фазы клинических исследований в Великобритании, США и Бразилии. На третьей фазе три вакцины из Китая. Российскую вакцину планируют вводить и добровольцам в Беларуси — это будет третья фаза испытаний.

Какие могут быть побочные эффекты у вакцины?

Любая вакцина может дать осложнение или нежелательную реакцию, однако вакцины, которые широко применяются и прошли все стадии испытаний и зарегистрированы, дают побочные эффектны достаточно редко. Сказать, какой может быть нежелательная реакция на введение российской вакцины против коронавируса, сложно — в испытаниях приняли участие достаточно мало людей. Они начались 18 июня: жидкую и лиофильно высушенную вакцину вводили двум группам добровольцев — всего 76 человек. Сообщалось, что добровольцы хорошо переносят вакцину, побочных явлений или осложнений не наблюдалось. Тем временем в ВОЗ заявили, что все данные относительно безопасности и действенности новой российской вакцины должны быть тщательно проверены.

Среди нежелательных реакций, которые может вызывать любая вакцина, — небольшая припухлость на руке и небольшой подъем температуры тела как реакция на чужеродный белок.

Еще вопросы, на которые пока нет ответа: как хорошо вакцина защищает от заражения коронавирусом и насколько долго сохраняется иммунитет. Как заявляют на сайте Минздрава России, двукратная схема введения этой вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до 2-х лет. Однако сказать это однозначно о новой вакцине пока нельзя.