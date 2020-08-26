День знаний – главный праздник для всех учащихся и учителей! А какой праздник без сладкого угощения?

С 28 августа по 2 сентября 2020 года в продовольственной сети КУП «Слуцкторг»:
- Магазин № 8 «Продукты» (ул. Головащенко, 18);
- Магазин № 23 «Продукты» (ул. Ленина, 25);
- Магазин № 28 «Продукты» (ул. Строителей, 10);
- Магазин № 34 «Продукты» (ул. Жукова, 7);
- Магазин № 42 «Универсам» (ул. Чехова, 57);
- Магазин № 46 «Продукты» (ул. М. Богдановича, 5);
- Магазин № 57 «Продукты» (ул. 14-ти Партизан, 60);
- Магазин № 58 «Продукты» (ул. Ленина, 148);
- Магазин № 68 «Продукты» (ул.Социалистическая, 132).
Сладкая акция на торты ОАО «Слуцкий хлебозавод»
Торт «Сказка» 1кг
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Торт «Слуцкий Смак» 1кг
Торт «Киевский новый» 0,7 кг
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555
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