День знаний — главный праздник для всех учащихся и учителей! А какой праздник без сладкого угощения?

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С 28 августа по 2 сентября 2020 года в продовольственной сети КУП «Слуцкторг»:

  • Магазин № 8 «Продукты» (ул. Головащенко, 18);
  • Магазин № 23 «Продукты» (ул. Ленина, 25);
  • Магазин № 28 «Продукты» (ул. Строителей, 10);
  • Магазин № 34 «Продукты» (ул. Жукова, 7);
  • Магазин № 42 «Универсам» (ул. Чехова, 57);
  • Магазин № 46 «Продукты» (ул. М. Богдановича, 5);
  • Магазин № 57 «Продукты» (ул. 14-ти Партизан, 60);
  • Магазин № 58 «Продукты» (ул. Ленина, 148);
  • Магазин № 68 «Продукты» (ул.Социалистическая, 132).

Сладкая акция на торты ОАО «Слуцкий хлебозавод»

Торт «Сказка» 1кг

День знаний – главный праздник для всех учащихся и учителей! А какой праздник без сладкого угощения?

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Торт «Слуцкий Смак» 1кг

День знаний – главный праздник для всех учащихся и учителей! А какой праздник без сладкого угощения?

Торт «Киевский новый» 0,7 кг

День знаний – главный праздник для всех учащихся и учителей! А какой праздник без сладкого угощения?

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555

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