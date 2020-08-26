Как понять, что ребёнка стоит отправить на занятия по теннису? Советы тренера солигорской школы тенниса Сергея Комса

История тенниса насчитывает сотни спортивных событий и незабываемых поединков. Ещё Шекспир в своих произведениях отмечал невероятные баталии, которые происходили на теннисной площадке между представителями королевской знати.

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Современный теннис — это активный досуг интеллигентных людей, а также динамичная игра, которая подойдёт детям разных уровней подготовленности и возраста. Помимо благоприятной физической активности, теннис дарит ещё море эмоций и удовольствия от успешных действий на корте и побед над соперником. Ну и, конечно же, наши занятия очень весёлые.

Если есть сомнения, надо ли ребёнка отправлять на теннис, тогда прочитайте вопросы и мысленно дайте на них ответы.

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Собираетесь развить у ребёнка лидерские качества?

Желаете заниматься интеллигентным видом спорта или просто всю жизнь мечтали, чтобы ваш ребёнок играл в теннис, но не знали, где и как начать?

Больше 3-х ответов были положительными? Значит, вы нашли то, что искали. Занятия в школе тенниса проводит опытный тренер с высшим профильным образованием. Мы работаем в Солигорске уже более 7 лет, и наши юные теннисисты, наша гордость, становятся победителями и призёрами чемпионатов и кубков страны.

С каждым ребёнком работаем по индивидуальной методике и рекомендуем не ограничивать ребёнка одними лишь тренировками на теннисном корте. Каждый маленький теннисист у нас получает домашнее задание, которое легко практиковать дома. Стараемся сделать теннис для детей полезным и весёлым времяпровождением. Верим, что тогда любовь к этому виду спорта будет ещё сильнее и успехи не заставят себя долго ждать.

Набор мальчиков и девочек с 4 до 15 лет на 2020−2021 год проходит по телефону +375(29)126 43 56 (главный тренер по теннису Комса Сергей Семёнович).

Весь тренировочный и соревновательный процесс вы можете отследить в нашем Instagram. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий нашей школы тенниса.

Приходите на пробное занятие!

ИП Комса С.С., УНП 691 514 185