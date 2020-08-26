Как понять, что ребёнка стоит отправить на занятия по теннису? Советы тренера солигорской школы тенниса Сергея Комса

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История тенниса насчитывает сотни спортивных событий и незабываемых поединков. Ещё Шекспир в своих произведениях отмечал невероятные баталии, которые происходили на теннисной площадке между представителями королевской знати.

Как понять, что ребенка стоит отправить на занятия по теннису? Советы тренера солигорской школы тенниса Сергея Комса

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Современный теннис — это активный досуг интеллигентных людей, а также динамичная игра, которая подойдёт детям разных уровней подготовленности и возраста. Помимо благоприятной физической активности, теннис дарит ещё море эмоций и удовольствия от успешных действий на корте и побед над соперником. Ну и, конечно же, наши занятия очень весёлые.

Если есть сомнения, надо ли ребёнка отправлять на теннис, тогда прочитайте вопросы и мысленно дайте на них ответы.

  • Ищете формат занятости для ребёнка на учебный год?
  • Собираетесь освоить технику игры в теннис под руководством тренера?
  • Хотите, чтобы ребёнок занимался индивидуальным видом спорта, но при этом учился работать в команде?
  • Ищете вариант занятий спортом для развития красивого тела?
  • Собираетесь развить у ребёнка лидерские качества?
  • Желаете заниматься интеллигентным видом спорта или просто всю жизнь мечтали, чтобы ваш ребёнок играл в теннис, но не знали, где и как начать?

Как понять, что ребенка стоит отправить на занятия по теннису? Советы тренера солигорской школы тенниса Сергея Комса

Больше 3-х ответов были положительными? Значит, вы нашли то, что искали. Занятия в школе тенниса проводит опытный тренер с высшим профильным образованием. Мы работаем в Солигорске уже более 7 лет, и наши юные теннисисты, наша гордость, становятся победителями и призёрами чемпионатов и кубков страны.

С каждым ребёнком работаем по индивидуальной методике и рекомендуем не ограничивать ребёнка одними лишь тренировками на теннисном корте. Каждый маленький теннисист у нас получает домашнее задание, которое легко практиковать дома. Стараемся сделать теннис для детей полезным и весёлым времяпровождением. Верим, что тогда любовь к этому виду спорта будет ещё сильнее и успехи не заставят себя долго ждать.

Как понять, что ребенка стоит отправить на занятия по теннису? Советы тренера солигорской школы тенниса Сергея Комса

Набор мальчиков и девочек с 4 до 15 лет на 2020−2021 год проходит по телефону +375(29)126 43 56 (главный тренер по теннису Комса Сергей Семёнович).

Весь тренировочный и соревновательный процесс вы можете отследить в нашем Instagram. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий нашей школы тенниса.

Приходите на пробное занятие!

Как понять, что ребенка стоит отправить на занятия по теннису? Советы тренера солигорской школы тенниса Сергея Комса

ИП Комса С.С., УНП 691 514 185

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