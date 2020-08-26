Силовик с известного фото: я спасал парня, он был в алкогольном и наркотическом опьянении. Парень: ни слова правды

Этот снимок с лежащим на газоне мужчиной, над которым стоит разведя руки силовик, опубликовали многие информационные ресурсы, и не только в Беларуси. Он был сделан в ночь с 9 на 10 августа в районе стелы, где правоохранители жёстко разогнали людей, не согласных с результатами президентских выборов. 24 августа RT опубликовало видео, в котором тот самый силовик рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он спасал парня, который был в сильном алкогольном и наркотическом опьянении. По медицинским документам, впрочем, алкоголя и наркотических веществ в крови у парня не было.

На видео, опубликованном RT, силовик в чёрной балаклаве, чьё имя не называется, рассказывает, что если бы он тогда не вызвал медиков, «могла быть беда», так как у задержанного «было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение».

— У нас был один задержанный. Как потом оказалось, у него было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение. Нам потом уже передали: слава Богу, что нашли медиков, потому что могла быть беда. Парень был у нас, и ему стало очень плохо. Мы его задержали, и он находился в нашем транспорте. Я увидел — в метрах ста от нас стоит скорая медицинская помощь, и я дал команду своим парням, что его надо в эту скорую медицинскую помощь доставить. Потому что жизнь и здоровье человека — это превыше всего. Его нужно вылечить, каким бы плохим он ни оказался в этот вечер, умереть он не должен, он должен жить, — рассказывает на видео силовик.

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Он также говорит, что сам пытался оказать пострадавшему помощь и привести его в чувство.

— И тут же, справа, метрах в пятидесяти, стоят люди и кричат: «Отпусти его!» Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил — и что теперь? А он лежит, — продолжает силовик свой рассказ. — Я сказал своему товарищу, понимая, что от народа помощи нет, беги за медиками и доставь их сюда.

Нет ни слова правды

Тот самый человек на снимке своего имени, в отличие от анонимного сотрудника, не скрывает. Евгений Заичкин говорит, что в этом видео нет ни слова правды. О том, как его задерживали, он рассказал TUT. BY ещё 10 августа. Тогда же и предположил, что его сфотографировали, когда из автозака переносили в машину скорой помощи. — В автозаке потерял сознание, меня решили передать медикам. Что было дальше, помню смутно.

Избили Евгения при задержании: по его словам, удары наносили по всему телу, по голове, разбили лицо. При этом сопротивления омоновцам он не оказывал — когда задерживали, стал на колени и поднял руки.

«ЗЧМТ лёгкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушибленная рана верхней губы. Дисторсия капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника» — это уже из эпикриза, который Евгению выдали врачи больницы скорой медицинской помощи. Про алкоголь и наркотики — в выписке, полная версия которой есть в распоряжении редакции TUT. BY, ни слова. Там также указано, что при поступлении у пациента «сознание ясное».

В БСМП о том, что поступивший к ним пациент был под воздействием запрещённых веществ или алкоголя, также не подтверждают. Как пояснили TUT. BY, этот документ (эпикриз) указывает на то, что человек не был в алкогольном и наркотическом опьянении.

— Это юридический документ, и если у человека имеется какое-либо опьянение, то это будет указано, — пояснил специалист.

О том, что на улицы выходят «овцы», «обкуренные», «пацанята», заявлял Александр Лукашенко.

— Обкуренных, пьяных много, с наркотиками — ужас, — комментировал он 10 августа произошедшие ночью события во время встречи с Сергеем Лебедевым, исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ.

Видео: Onliner Belarus