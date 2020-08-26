Сколько в этом году родители заплатят за школьные учебники (стоимость выросла)

В 2020/2021 учебном году по-прежнему будет действовать единая плата за пользование учебниками и пособиями для всех учащихся. Родители должны заплатить до 1 октября. Внести необходимую сумму можно в Беларусбанке или через ЕРИП.

Так, в новом учебном году комплект учебников для школьников 1−11 классов обойдётся родителям в 13,5 рубля (0,5 базовой). Стоимость пользования учебными пособиями регулируется постановлением Совета Министров № 621, пишет TUT.BY.

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По сравнению с прошлым годом тариф вырос на 75 копеек, раньше он составлял 12,75 рубля.

Родителям детей, у которых есть какие-либо льготы, учебные пособия обойдутся на 50% дешевле — 6,75 рубля. А школьникам из социально незащищённых семей учебники выдадут бесплатно.

Напомним, с 2018/2019 учебного года для всех учащихся ввели одинаковую плату за пользование учебниками и пособиями. До этого плата за школьные учебники рассчитывалась отдельно для каждого класса. Родители платили только 50% стоимости комплектов.