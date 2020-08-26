В Беларуси открылся сезон охоты на копытных. Как не стать браконьером

С 20 августа по 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов лося, оленя благородного, оленя пятнистого и лани, а также селекционных животных этих видов любого пола и возраста.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

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Охота может проводиться в течение суток ружейным способом из засады и с подхода.

Разрешается применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряжённых пулей) и метательное (луки и арбалеты) охотничье оружие.

В случае незаконной добычи копытных нарушителям грозит уголовная ответственность с возмещением причинённого вреда, например, за лося или оленя это сумма составит 300 базовых величин (8100 рублей).